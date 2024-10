"Los niños que andan descalzos aprenden mejor en clase y se comportan mejor", según un estudio

Andar descalzos y desde edades muy tempranas no es algo habitual en nuestro país, en el que en fechas como la de ahora que hay tantos resfriados y gripes, lo normal es que en las casas escuchemos y repitamos la frase de "no andes descalzo que te vas a resfriar". Sin embargo, los profesionales de la salud han repetido hasta la saciedad que esto no es así, que los virus no entran por los pies y, además, andar sin zapatos tiene muchos beneficios para el desarrollo de los pies de los niños y de la propia anatomía en general.

Un estudio de Universidad de Bournemouth y publicado en The Guardian va más a allá y asegura que no solo es bueno para la salud, sino que además te hace más inteligente. "Los niños que andan descalzos en clase aprenden y se comportan mejor". Esto, en concreto, es más referente a otros países que no es el nuestro, por ejemplo, los escandinavos donde es habitual que los niños estén descalzos en la escuela, incluso, en invierno.

Por lo que respecta al estudio publicado, el profesor de nuevos entornos mediáticos en el Centro de Excelencia en Prácticas Mediáticas de la Universidad de Bournemouth, Stephen Heppell, que dirige el proyecto, ha observado a numerosos niños que no llevan zapatos en las escuelas y ha podido identificar la coincidencia de que tienen un mejor comportamiento, así como también un impacto particular en el acoso escolar. "Parece difícil ser un acosador sin zapatos", afirma el profesor. "En todos los lugares en los que hemos estado donde los niños no llevan zapatos, dicen que están tranquilos", asegura.

Beneficios para el desarrollo de los pies de los niños

Caminar sin zapatos permite que los músculos y ligamentos de los pies se fortalezcan, mejorando la estabilidad y el equilibrio. Esto es clave para que los niños adquieran una marcha más coordinada y natural. Además, andar descalzos estimula los receptores sensoriales en la planta del pie, lo que contribuye a un mejor desarrollo del sistema nervioso y de la capacidad de sentir la posición del cuerpo en el espacio.

También favorece que se tenga una postura más adecuada, ya que el pie descalzo tiende a adaptarse mejor a las irregularidades del terreno, lo que a su vez puede ayudar a prevenir problemas como el pie plano.

Otra ventaja es que caminar sin calzado en terrenos naturales, como césped, arena o tierra, como suele hacer Luis Enrique estimula el sistema inmune y mejora la circulación sanguínea debido al contacto directo con diferentes texturas y temperaturas. Este contacto continuo con el suelo ayuda a desarrollar, por tanto, la agilidad y la sensibilidad en los pies, haciendo más fuertes y menos propensos a lesiones en el futuro. Es importante recordar que si bien andar descalzos es beneficioso, debe hacerse en superficies seguras para evitar heridas o infecciones.

Los virus no entran por los pies

Sigue siendo una duda frecuente y una creencia bastante arraigada en nuestra sociedad, pero los virus no entran por los pies. Cuando caminamos por un suelo que está frío, el cuerpo responde de manera automática contrayendo los vasos sanguíneos.

Lo hace como sistema de defensa para mantener el calor corporal y cuando están contraídos, el cuerpo pierde protección frente a los virus y, por tanto, es más fácil que entren en el organismo a través de los orificios que son por donde realmente acceden las partículas víricas suspendidas en el aire que se han desprendido al toser, hablar o estornudar y a través de las cuales se produce el contagio vírico.

Por esta razón, andar descalzo puede hacer que nos resfriemos, pero no por que nuestros pies hayan tenido un contacto directo con el suelo, sino porque al andar por el suelo frío y contraerse los vasos por donde circula la sangre, favorece la aparición del catarro. Los pies, por una cuestión morfológica y de anatomía, son la parte del cuerpo más alejada del corazón y la sangre no fluye igual que a otras partes del cuerpo que están más cercanas al corazón.

Así que andar descalzo sería una consecuencia, pero no la razón verdadera del resfriado. Eso explicaría por qué no siempre que andas descalzo, te resfrías. Para corroborar esta teoría, dejamos el testimonio que la pediatra Lucía Galán Bertrand publicó en su día en su cuenta de Instagram (Lucía, mi pediatra) en relación al libro que, por aquel entonces, había escrito que hace referencia a este tema, Los virus no entran por los pies.