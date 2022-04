El problema de aprendizaje que padece Chris Rock que podría explicar su 'no' reacción en los Oscar

Semanas después de la comentada y polémica gala 94 de los Premios Oscar, el violento incidente entre el galardonado Will Smith y el cómico Chris Rock, sigue dando de qué hablar. La bofetada de Will Smith a Chris Rock después de hacer una broma sobre la enfermedad que padece Jada Pinkett-Smith, ha traído cola y una sanción nunca vista en Hollywood. Otra de las cuestiones que acaparó el centro de la opinión pública fue la templada reacción de Chris Rock y su compostura tras recibir el golpe, que llegó a levantar incógnitas en cuanto a la credibilidad del enfrentamiento. Muchos agradecieron la 'paralización' o extraña reacción del presentador, pero la razón podría tener más trasfondo.

Y es que el Rock confesó en 2020 que padecía un trastorno del aprendizaje que le impide descifrar correctamente el lenguaje no verbal de otras personas, incluso se puede mostrar confuso con determinados actos, llegando a no entender lo que está sucediendo. Te contamos en qué consiste y cómo fue la evolución en su reacción durante el famoso episodio.

Trastorno de aprendizaje no verbal (TANV) o trastorno procedimental

El raro padecimiento que manifiesta el actor y cómico se trata de un trastorno neurológico marcado por buenas competencias verbales y dificultades en las capacidades viso-espaciales (habilidad para ubicar los objetos en cuanto a dimensión y espacio) , motoras y sociales ocasionado por el daño o déficit funcional en las conexiones neuronales en el hemisferio derecho, encargado de integrar la información procedente de las áreas sensoriales y dar una respuesta global.

Como él mismo detallaba, "todas estas cosas son geniales para escribir chistes, pero no son geniales para las relaciones personales. Siempre lo he achacado a ser famoso. Cada vez que alguien me respondía de una forma negativa, pensaba 'da igual, están respondiendo así a algo que tiene que ver con quién creen que soy'. Ahora me doy cuenta de que era yo".

Sin embargo, este síndrome no le afecta en lo laboral, sino en el ámbito social. Contó que "solo entiende palabras" a lo largo de una conversación y no las emociones que conllevan. Este hecho dificulta la situación ya que le cuesta procesar y entender las emociones de los demás, como también su lenguaje no verbal (es decir, el comportamiento corporal y la expresión facial).

Por ese motivo, el presentador de los Óscar no reaccionó al bofetón e incluso siguió bromeando tras el incidente. Parece ser que Rock no entendió lo que estaba ocurriendo hasta que Smith comenzó a gritarle que dejara de nombrar a su mujer.

En este sentido, el trastorno afecta especialmente en el área socio-emocional debido a las dificultades socio-cognitivas que presenta. Las principales son:

Dificultades para enfrentarse a situaciones nuevas.

Dificultades en la coordinación psicomotora.

Buen desarrollo formal del lenguaje y del pensamiento basado en el lenguaje verbal.

Dificultades visioperceptivas y de orientación espacial.

Disfunciones sociocognitivas.

Problemas comunicación no verbal.

Uso inadecuado de la pragmática verbal.

Dificultad de comprender las claves no verbales de la relación social (gestos, miradas, intencionalidad, doble sentido, ironía...).

Déficits en la cognición social.

REPERCUSIONES NEGATIVAS EN OTROS ÁMBITOS DE LA SALUD

El actor también llegó a pensar que podía sufrir TDAH, sin embargo tras varias pruebas la principal diferencia entre ambos trastornos, descartó el primero de ellos. Y es que el rendimiento lingüístico-verbal es muy bueno, a diferencia de los alumnos con TDAH que suelen mostrar puntuaciones bajas y dificultades en las áreas de razonamiento lógico-matemático, comprensión escrita y oral y dificultades en lengua (ortografía, vocabulario pobre, fallos por omisión y comisión en letras y números).

Sin embargo,tanto los niños con TDAH como los que presentan TANV necesitan una respuesta educativa adaptada a sus necesidades desde los centros escolares y tratamiento psicológico adaptado. Si esto no sucede, cuando el afectado en concreto va tomando conciencia puede dar lugar a la aparición de otros problemas como : ansiedad anticipatoria, fobias, aislamiento, síntomas depresivos, sentimientos de bajas habilidades y devaluación personal.