Isabel Viña, médica: "La bebida de soja no rompe el ayuno"

El ayuno es una actividad con siglos de historia que ha ganado mucha popularidad los últimos años porque produce muchos beneficios en la salud. Igualmente, si no se hace una praxis es cierto que puede acarrear problemas tanto a corto como a largo plazo. En primer lugar, se debe diferenciar entre dos tipos, el intermitente y el prolongado, que suele durar más de 24 horas. Esto no quiere decir que no se pueda consumir ningún alimento sino aquellos que son compatibles y que no lo rompen. La médica Isabel Viña ha expuesto en sus redes sociales "Si te gusta el café o el té y añades algunos mililitros de bebida de soja sin azúcares no va a romper estrictamente el ayuno".

Para entender mejor cuáles son sus beneficios, en primer lugar, debemos conocer en que consiste cada uno de ellos. El intermitente es alternar alimentos con periodo de ayuno durante el día o la semana. A diferencia de las dietas convencionales que se centran en qué comer, esta forma de alimentación está enfocada en cuándo hacerlo. El protocolo más conocido es ayuna durante 16 horas e ingesta de alimentos durante ocho. También se hace una comida al día o se restringe entre 500-600 calorías dos días a la semana y el resto se lleva a cabo una alimentación normal.

Por su parte, el ayuno prolongado consiste en estar más tiempo sin ingerir alimentos o bebidas calóricas. Esto puede ser 24, 48 y 72 horas aproximadamente. Este no se aconseja porque puede tener efectos que perjudiquen a la salud y solo se debe prácticas bajo prescripción médica. Este desencadena en una autofagia que es la limpieza y el reciclaje de células dañadas, una mayor producción de cuerpos cetónicos que son combustibles derivados de las grasas y reducción de la insulina plasmática.

Beneficios de hacer ayuno

Ambos ofrecen beneficios y entre los más destacados están la pérdida de peso y grasa corporal que se produce gracias a la bajada de los niveles de insulina, permitiendo al cuerpo a un mejor acceso de las reservas de grasa. En consecuencia, se produce una mejora en la diabetes tipo 2 o su prevención. Se reduce la infamación y la proteína C reactiva. Para el cerebro también supone más ventajas y se regeneran las células, sobre todo, en el sistema inmunológico.

Qué alimentos y bebidas no rompen el ayuno

Una de las preguntas que más se repiten es que alimentos y bebidas se pueden consumir sin que se rompa el ayuno. Como adelantaba la médica Isabel Viña la bebida de soja mezclada con café o té -unos 200 o 300 mililitros- es una opción, aunque no es la única. El caldo de huesos es bajo en calorías y muy útil por su alto contenido en electrolitos y el vinagre de manzana diluido en agua por sus efectos en la regulación del azúcar, la supresión del aperitivo y la mejora de la digestión. También, la creatina pura o los suplementos de magnesio y vitamina D, siempre que se tome con agua.

