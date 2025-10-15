¿Es mejor comer antes o después de hacer ejercicio?: "El 90% de las personas debería esperar aproximadamente una hora"

Seguro que te has planteado esta pregunta cuando has hecho ejercicio, pero muchas personas te habrán dicho que jamás hicieras deporte en ayunas. Sin embargo, el cardiólogo Aurelio Rojas tiene la solución para que no dudes más y puedas comer cuando corresponde.

Qué pasa cuando hacemos ejercicio

En el momento en el que estamos haciendo una actividad física, nuestro cuerpo libera una proteína llamada factor de crecimiento fibroblastos 21. Su función principal es reparar, teniendo muchos efectos positivos. Por ejemplo, activa la quema de grasa, mejora la sensibilidad a la insulina y protege las células y sus mitocondrias del estrés oxidativo, incluidas las del corazón.

Por ello, si se come después de hacer ejercicio, especialmente carbohidratos de rápida absorción, esta se para en seco y, con ella, se pierde gran parte de los beneficios. "Tu cuerpo pasa de reparar y regenerar a almacenar". Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿tenemos que entrenar en ayunas?

La respuesta tiene matices, ya que si el entrenamiento es largo e intenso, comer antes será necesario. Sin embargo, "el 90% de las personas que su objetivo es mejorar la salud metabólica, la longevidad celular y el equilibrio hormonal, lo ideal es hacerlo entre 45 y 60 minutos después". Ese tiempo es perfecto para que el cuerpo siga activando rutas de reparación, regulando la insulina y aumentando la eficiencia energética de las células.

Cuáles son los alimentos que se pueden tomar antes de entrenar

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, estos son los mejores alimentos que se pueden tomar antes de entrenar, si se va a llevar a cabo un entrenamiento intenso de deportista.

Yogur o kéfir natural con semillas o fruta baja en azúcar, siendo la mejor opción los arándanos, las manzanas y los frutos rojos.

Un plátano con un puñado de nueces o almendras.

Pan integral o de centeno con aguacate o jamón.

Café o té verde porque aumentan el rendimiento y la oxidación de grasas, pero solo tomarlos por la mañana.

Cuáles son los alimentos que se deben tomar después de entrenar

Después de entrenar, se debe matizar si el entrenamiento fue de fuerza o de resistencia o cardio largo, ya que no será conveniente tomar los mismos alimentos, según el cardiólogo Aurelio Rojas.

Qué alimentos tomar si el entrenamiento fue de fuerza

Una tortilla o huevo con verduras y aguacate.

Un yogur o kéfir con proteína en polvo natural o frutos rojos.

Arroz o boniato con pescado azul como el salmón, caballa o sardina.

Qué alimentos tomar si el entrenamiento fue de resistencia o cardio largo

Avena o pan integral con plátano y semillas.

Ensalada con legumbres como garbanzos o lentejas y aceite de oliva virgen extra.

Un batido de frutas naturales con yogur o kéfir sin azúcar.

Referencias bibliográficas