Adiós a los mitos: los alimentos que verdaderamente debes tomar en la cena para perder peso

En cuestiones de pérdida de peso no hay trucos: Es fundamental lograr una adecuada reducción de calorías a través de una dieta compuesta por alimentos saludables y de alto valor nutricional, combinada con ejercicio regular para perder peso. Sin embargo, muchas personas quieren atajar este camino y caen en prácticas y remedios poco o nada recomendables. Dentro de las muchas 'locuras' que se llevan a cabo en la pérdida de peso, una de las más comunes es la de saltarse comidas, sobre todo la cena. Son muchas las personas que consideran que la cena es prescindible y que se ayuda al metabolismo gracias a un 'détox' en forma de ayuno. De hecho, el British Journal of Nutrition afirma que no existen pruebas concluyentes que respalden la idea de que cenar de manera ligera o abstenerse de hacerlo contribuya a la pérdida de peso. La realidad es que no existen evidencias firmes al respecto y la mejor opción es bajar el índice calórico de las cenas. Dejando a un lado los mitos, ¿Cuáles son los alimentos más recomendables para incluir en tu dieta nocturna? Te lo contamos.

Alimentos a incluir en la cena

1. Proteínas magras:

Uno de los componentes clave en una cena para perder peso son las proteínas magras. Estas proteínas son esenciales para mantener la masa muscular y ayudan a mantenernos satisfechos durante más tiempo, evitando los antojos nocturnos. Ejemplos de proteínas magras incluyen el pollo sin piel, el pavo, el pescado, el tofu y las legumbres. Estos alimentos son bajos en calorías y ricos en nutrientes esenciales.

2. Verduras no almidonadas:

Estas verduras son conocidas por ser bajas en calorías y carbohidratos, y son una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales esenciales. Algunos ejemplos de verduras no almidonadas incluyen espinacas, brócoli, col rizada, pimientos, pepinos, calabacines, lechuga romana y tomates.

Estas verduras son ideales para aquellos que desean controlar su ingesta de carbohidratos o mantener un equilibrio en su dieta, ya que proporcionan nutrientes importantes sin aportar una gran cantidad de calorías. Son bajas en calorías pero ricas en fibra y nutrientes, lo que las convierte en una opción ideal para llenar tu plato sin agregar muchas calorías. Además, proporcionan vitaminas y minerales esenciales para tu salud.

3. Granos enteros:

Los granos enteros, como el arroz integral, la quinua y la avena, son fuentes de carbohidratos saludables que te darán energía y te mantendrán satisfecho durante más tiempo. Los granos enteros, como la avena, la quinua, el arroz integral y la cebada, son ricos en fibra. La fibra es esencial para mantenernos llenos y satisfechos, lo que reduce la probabilidad de picar bocadillos poco saludables entre comidas.

Asimismo, los carbohidratos en los granos enteros se digieren más lentamente que los carbohidratos refinados. Esto evita los picos de azúcar en sangre y las posteriores caídas de energía, lo que ayuda a controlar los antojos de alimentos azucarados. Además, la fibra en los granos enteros también puede ayudar a reducir la grasa visceral (grasa abdominal), que está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

4. Grasas saludables:

No todas las grasas son malas. Las grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate, los frutos secos y las semillas, son fundamentales para una cena equilibrada. Estas grasas pueden ayudar a controlar el apetito y proporcionar nutrientes esenciales, como ácidos grasos omega-3.

5. Controla el tamaño de las porciones:

Incluso si estás comiendo alimentos saludables, el tamaño de las porciones es importante. Comer en exceso en la cena puede llevar al aumento de peso, independientemente de la calidad de los alimentos que consumes. Utiliza platos más pequeños y presta atención a las señales de saciedad de tu cuerpo para evitar comer en exceso.