Las mejores Infusiones que puedes encontrar en Mercadona para adelgazar

Aunque el tiempo no acompañe y el temporal de las últimas semanas nos provoque una sensación de lejanía con el deseado verano, la realidad es que el estío y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Si las fiestas y celebraciones se te han acumulado y no has podido perder todos los kilos 'de más' que te hubiera gustado, lo primero es no coger la vía rápida con fórmulas mágicas, que pocas veces funcionan y que normalmente suelen ser peligrosas. Hablamos de las engañosas dietas milagro que prometen resultados pero que tienen siempre un efecto rebote muy dañino para quienes usan estas prácticas.

Lo mejor es llevar una dieta equilibrada y buscar alternativas que funcionen en el tiempo. Por ejemplo, podemos descubrir verdaderos remedios naturales en las infusiones, y es verdad que cada vez son más adeptos los que aprovechan los beneficios de éstas en su día a día. Entre ellos, su capacidad para ayudarnos a adelgazar.

Hay que dejar claro que ninguna de estas infusiones para perder peso son milagrosas, no te harán adelgazar por sí solas, pero si pueden ser de gran ayuda para ciertos aspectos relacionados con el sobrepeso gracias a su elaboración a base de plantas naturales que se usan como remedios en dietas y planes de pérdida de peso. Además, son una buena forma de calmar la ansiedad entre comidas porque generan un efecto saciante que te hará olvidar el hambre.

En el mercado se dispone de una amplia gama de infusiones para todos los gustos, preferencias, momentos y necesidades. Son un hábito perfecto para incorporar en tu vida diaria ya que tomadas con moderación pueden acelerar el metabolismo, tener un efecto saciante y son el sustituto ideal de bebidas alcohólicas o azucaradas. Puedes encontrarlas en herbolarios, pero también en tu 'super' de confianza. En este sentido, Mercadona dispone de una amplia variedad que te permite elegir entre más de 40 tipos, aunque hay 'superventas' para este fin.

INFUSIONES PARA ADELGAZAR MERCADONA

Cola de Caballo

Esta bebida forma parte de la gama de infusiones funcionales de Mercadona, ya que funciona como complemento alimenticio ayudando a la eliminación de líquidos. Desde un punto de vista nutricional se destaca por su contenido de flavonoides, fitoesteroles y vitaminas y minerales. También contiene ácido salicílico, ácido cafeico y otras sustancias que le confieren propiedades diuréticas y antiinflamatorias.

La puedes encontrar por menos de 2 euros en su sección de infusiones.