Qué hacer cuando tu pareja siempre da prioridad a su familia frente a la tuya

Aunque cada relación es diferente, es cierto que, muchos patrones se repiten. Este que expongo hoy es muy común y estas son las soluciones que proponen los psicólogos para asegurar el bienestar de uno mismo y de la pareja. Se trata de cuando nuestro novio o novia prefiere pasar tiempo con su familia antes que con la tuya.

Para muchas personas, la familia propia es un gran apoyo y le dan prioridad. Esto ocurre porque es el primer vínculo emocional que han tenido. Por ellas, se tienen muchas necesidades cubiertas, pero en la edad adulta tienen que aprender a ser autónomos y más independientes, creando nuevas relaciones con otras personas, dando a cada una el lugar que se merece cada una.

Si este vínculo es muy fuerte, en las relaciones de pareja producirá más o menos problemas. Por ejemplo, si en la familia se ha dado esa libertad de explorar nuevos vinculares tanto de pareja como de amistad, siendo un apoyo siempre pase lo que pase, esa persona tendrá más confianza cuando inicie una nueva relación.

Sin embargo, si la familia ha transmitido un sentimiento de inseguridad sobre todo lo ajeno al núcleo de las personas conocidas, ese individuo difícilmente logrará crear unos vínculos. Esto se suele relacionar con la extrema protección desde los padres a los hijos. Una de las causas por las que no quieren distanciarse mucho es por el miedo al conflicto.

Equilibrio entre la pareja y los padres

En primer lugar, se debe expresar los sentimientos y comunicar en que situación se encuentra cada uno. Principalmente, se debe aclarar que no se quiere separar uno de la familia, sino que se favorezca la equidad entre ambas. También, se debe decir cómo nos sentimos cuando estamos en una situación inferior.

La organización es clave y se deben establecer unos límites que beneficien a todos. Por ejemplo, marcar días concretos en los que estar con unos y en los que estar con otros. Eso sí, también es muy importante encontrar un punto intermedio para que esté solo la pareja.