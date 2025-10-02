El riesgo oculto para la salud de utilizar una estufa de leña en casa

El uso de combustibles en la calefacción de los hogares ha aumentado en Europa. Así que se ha llevado un estudio por la University College de Londres, Reino Unido, en la que se ha demostrado que la estufa de leña podría provocar una disminución de la función pulmonar, suponiendo un gran riesgo para nuestra salud.

Según la investigadora principal Laura Horsfall: "Sabemos que la quema de leña en el hogar emite contaminación atmosférica nociva, tanto en interiores como en exteriores, incluyendo carcinógenos conocidos. A pesar de ello, la contaminación atmosférica procedente de esta fuente prácticamente se ha duplicado en el Reino Unido desde 2009, a medida que más personas instalan y utilizan estufas de leña".

En una investigación anterior, se hizo un estudio a pacientes para cuantificar la cantidad de aire que una persona puede exhalar con fuerza en el primer segundo de la respiración. El resultado fue valores bajos de FEV1 que se asocian a un mayor riesgo de complicaciones respiratorias y peores resultados de salud. El FEV1 es un marcador objetivo en el seguimiento de enfermedades como EPOC y asma.

Las personas que utilizaron combustibles sólidos durante ocho años vieron que su función pulmonar empeoraba. "Nuestro estudio sugiere que los altos niveles de partículas de las estufas dañan los tejidos respiratorios, causando inflamación de manera similar al humo de un cigarillo".

Enfermedades que puede causar una estufa de leña

Enfermedades respiratorias

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica): bronquitis crónica, enfisema.

bronquitis crónica, enfisema. Asma: puede desencadenar o agravar crisis.

puede desencadenar o agravar crisis. Infecciones respiratorias: como neumonía, bronquitis aguda.

como neumonía, bronquitis aguda. Fibrosis pulmonar y daño alveolar por exposición crónica.

por exposición crónica. Cáncer de pulmón, por la inhalación prolongada de hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Enfermedades cardiovasculares

Infartos y angina de pecho , debido al estrés oxidativo e inflamación.

, debido al estrés oxidativo e inflamación. Hipertensión arterial , relacionada con exposición continua a partículas finas.

, relacionada con exposición continua a partículas finas. Accidentes cerebrovasculares (derrames).

Otros riesgos

Intoxicación por monóxido de carbono (CO): puede ser aguda (dolor de cabeza, mareos, pérdida de conciencia, incluso muerte) o crónica (fatiga, problemas de memoria y concentración).

puede ser aguda (dolor de cabeza, mareos, pérdida de conciencia, incluso muerte) o crónica (fatiga, problemas de memoria y concentración). Irritación ocular y conjuntivitis crónica.

Nuevas estufas de leñas

Sin embargo, en los últimos años, se han diseño estufas de leñas que son más ecológicas. Estas se consideran más limpias y seguras que las tradicionales. Igualmente, estas no quedan exentas de riesgos. Con este estudio se subraya la importancia de la supervisión de la salud pública sobre las estufas de leña.

Referencias bibliográficas: