El truco viral para lavar los calcetines blancos y reducir el riesgo de problemas de salud

Un acto tan sencillo como la limpieza en los calcetines puede ayudar a evitar el contagio de algunas enfermedades. Aunque no se le dé mucha importancia, la higiene en los pies es súper importante, por ello, la mejor opción es encontrar el remedio para mantenerlos impolutos. En las redes sociales circula un truco viral que parece que funciona y en poco más de dos horas se podrán utilizar de nuevo. Además, los ingredientes son fáciles de encontrar y algunos de ellos seguro que se tienen en casa.

En un barreño echa una taza de bicarbonato, media de sal, una cucharada grande de lavavajillas, media de vinagre de limpieza, agua muy caliente, los calcetines y se espera unas dos horas aproximadamente. Pasado ese tiempo, se frotan con el producto y se llevan a la lavadora. Se observa que el agua ha quedado muy sucia y, finalmente, se tienden al aire libre. El hecho de que sea tan efectivo se debe a que el vinagre disuelve todos los residuos y ayuda a neutralizar los olores. El bicarbonato y el lavavajillas son puros agentes limpiadores y blanqueadores y la sal es un potenciador del color blanco.

Problemas de salud derivados de la suciedad de los calcetines

La suciedad de los calcetines, por mínima que sea, puede acarrear problemas de salud tanto en los pies como en las uñas. Esto se debe a la acumulación de bacterias, hongo, suciedad ambiental y otros agentes que proliferan. Entre los riesgos, existen las infecciones bacterianas que se pueden contraer debido a este acto o la acumulación de sudor. La más común es la dermatitis que se manifiesta a través de rojeces y picor. Los hongos pueden originar enfermedades como el pie de atleta que consiste en una infección que se caracteriza por la picazón, las rojeces y la descamación. Si no se trata a tiempo se puede extender por las uñas y las piernas y las personas con diabetes y VIH pueden tener grandes complicaciones.

Las uñas encarnadas es otra de las consecuencias, sobre todo si están mal ajustados o aprietan demasiado. La suciedad se introduce bajo las uñas y aumenta el riesgo de inflamación e infección. En casos graves, estas causan mucho dolor y se necesita un tratamiento proporcionado por especialistas. La suciedad también puede aumentar el riesgo de contraer diabetes por un aumento de las infecciones en la piel y las personas con problemas circulatorios son más propensas por falta de flujo sanguíneo.

Cada cuánto tiempo se debe cambiar los calcetines

Este varía según la actividad que se esté realizado, pero en ninguno de los casos se debe superar un día completo con ellos puestos. Muchas veces la suciedad no es perceptible a simple vista, pero restos de piel mezclado con el sudor puede resultar perjudicial y causar infecciones. Por ello, es aconsejable si se ha realizado un ejercicio físico, no estar con ellos a posteriori, ya que se favorece un ambiente cálido y húmedo que no viene nada bien a los pies. Durante el verano, ya que se produce una sudoración excesiva, el tiempo estimado debería ser de cuatro a seis horas. Si se está en reposo, no se deberían superar las 12 horas, así que mejor olvidarse de reutilizarlos aunque se pueda pensar que están limpios.