“Espero que os suene como un Domingo de Ramos. Que sea la Charo Padilla de siempre”

“Esta vez tenía que dar el paso”. La periodista Charo Padilla será la primera mujer que pronunciará el Pregón de la Semana Santa de Sevilla. Será el próximo 7 de abril en el Teatro de la Maestranza. Más de 80 años han tenido que pasar para que el Consejo de Cofradías designe a una mujer para anunciar la fiesta mayor de la ciudad. Padilla, colaboradora de Diario de Sevilla, declinó el ofrecimiento hace dos años. Ahora, ha asegura en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Consejo junto al cartelista, Fernando Vaquero, ha aceptado esta responsabilidad gracias a dos circunstancias que le han hecho cambiar de idea para dar ese paso adelante: los artículos cuaresmales publicados en las páginas de este periódico, y la reflexión que le hizo José Ignacio del Rey, anterior pregonero de la Semana Santa.

“Han pasado dos años. El Pregón siempre estaba ahí. La gente me insistía, aunque antes nunca se me había pasado por mi imaginación darlo, ni lo había pedido para mí”, ha explicado la periodista de Canal Sur Radio. ¿Qué ha cambiado desde que recibió la llamada del Consejo un viernes de septiembre de 2016?, así lo ha explicado: “Desde Diario de Sevilla me convencieron para escribir una columna a la semana durante la cuaresma. Eso me llevó a hacer un ejercicio de memoria. Me di cuenta que había vivido y sentido muchas cosas que podía contar”. La segunda circunstancia que le ha hecho cambiar de idea fue la frase que le dijo el pregonero de 2018, José Ignacio del Rey, durante la entrega del galardón de la tertulia Homo Cofrade la pasada cuaresma. “Me dijo: 'En la vida hay veces que pasan cosas que no están previstas, pero las tienes que hacer'. Con eso me fui yo a mi casa pensando”, ha revelado. Además, Padilla ha señalado que se ha acordado de todas las mujeres que en diferentes circunstancias habían dado ya un paso adelante.

La primera pregonera de la Semana Santa ha estado arropada durante la rueda de prensa por numerosos compañeros de profesión, entre ellos Carlos Herrera; por su marido, el músico Manuel Marvizón; y por la plana mayor del Consejo de Cofradía, con su presidente a la cabeza, Antonio Piñero. “Yo tendría que estar sentada en ese lugar con vosotros y aquí otra persona”, ha bromeado antes de recibir las preguntas de la prensa. Como de “un reto enorme” ha calificado Padilla la tarea que le han encomendado: “La afronto con orgullo y un poco de miedo. Sé que me van a mirar con lupa porque soy la primera mujer”. El principal aval de la periodista, que desde 1990 es redactora de Canal Sur Radio, son las incontables horas de retransmisiones en el programa El Llamador que la han llevado a atesorar vivencias y anécdotas por doquier: “Todos los años que llevo haciendo Semana Santa me van a servir para volcar todo lo que he vivido en el atril. Espero que os suene como un Domingo de Ramos. Que sea la Charo Padilla de siempre”.

Padilla se situará tras el atril con la intención de aportar algo nuevo al Pregón de la Semana Santa, como han hecho, según ha afirmado, todos los que la han antecedido: “Dar un pregón es abrir tu alma. Enseñar tus intimidades y recuerdos. Cada uno tiene su pregón. El mío será distinto, como todos. Cada uno es único. Yo soy pregonera de calle, reportera de calle. Llevo muchos años pateando la ciudad desde todos los campos”. La periodista, ha insistido, buscará trasladar a su texto su manera de ser y de trabajar: “No sé todavía como será, pero yo soy reportera de radio y, por tanto, el Pregón tendrá que ser de calle, de bulla. Quiero que se me reconozca. Sabéis cómo lo hago. Esa es mi forma”.

Sobre la posibilidad de incorporar elementos nuevos a la escenografía del acto o continuar, como ya han hecho otros pregoneros, con la música como apuesta principal, no ha descartado nada: “La principal novedad es que será una voz femenina”. Ha bromeado respecto a la marcha, asegurando que, con casi toda seguridad, elegirá una de la compuestas por su marido. “Manolo no va a hacer ninguna nueva, porque es algo muy delicado y él, además, está muy ocupado con otras cosas. Tiene una serie de marchas muy bonitas. Sólo tengo que elegir... o no. Pero yo creo que sí. Todo dependerá de cómo te comportes en los próximos meses”, ha bromeado dirigiéndose al maestro Marvizón.

La pregonera ha sido clara al afirmar que le gustaría que el público de a pie, al que dirige sus retransmisiones, pudiera vivir el Pregón en el teatro. “Me encanaría que pudieran acceder la gente del Polígono, del Cerro...”. Precisamente estas hermandades, y otras, como la Macarena o la Redención, de las que es hermana, tendrán espacio privilegiado en su texto: “La Macarena es la primera imagen que recuerdo. La profesión me ha llevado luego a muchos sitios. Tengo que recordar al Beso de Judas, me he hecho hermana del Cerro del Águila. He visto crecer al Polígono...” Esta pasada Semana Santa, además, se ha estrenado como nazarena del Beso de Judas: “Salir de nazareno es un sacrificio enorme. Igual que lo es ser hermano mayor o miembro de junta”.

Por último, Padilla ha señalado que va a intentar por todos los medios disfrutar del Pregón: “EL despelleje forma parte de esto. No puedo pretender gustarle a todo el mundo. Lo viviré como un regalo de Dios y espero que mis hijos y mi marido estén orgullosos”.

Por su parte, Antonio Piñero, presidente del Consejo de Cofradias, se ha mostrado encantado tanto por la elección de Charo Padilla como pregonera, como de Fernando Vaquero, como cartelista: "Estamos muy contentos. Nos consta la preparación de ambos. Charo puede aportar mucho al Pregón y Fernando lleva tiempo deslumbrándonos con sus obras. Va a hacer un cartel magnífico. Ha sido una decisión muy fácil".