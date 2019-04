El Consejo tomará medidas con las cofradías que no cumplan los tiempos de paso

Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, compareció ante los medios de comunicación en un desayuno-coloquio organizado por el restaurante La Raza. Vélez empezó transmitiendo normalidad de cara a la Semana Santa: "Hemos hecho los deberes".

La polémica del Martes Santo parece haber quedado atrás: "Teníamos posturas distintas, pero están colaborando y va a salir bien". Y, sobre los hermanos mayores de esa jornada, declaró: "Son ocho magníficas personas". Otro asunto habitual en los días previos a la Semana Santa es la seguridad. Vélez explicó que "se mantienen las medidas del año pasado y se añade un dispositivo especial en el Altozano similar al organizado para la salida extraordinaria del pasado otoño. Sin embargo, opina que "hablar tanto de seguridad crea inseguridad".

Control en carrera oficial

El asunto que más dio que hablar durante el acto fue la carrera oficial. El presidente del Consejo anunció que habrá "un conteo de nazarenos con cámaras fijas en la Campana y en la Plaza de San Francisco". Una medida que busca controlar el paso de las cofradías con ánimo de mejorar la Semana Santa, que será revisada "en cuanto acabe".

Además del conteo, Vélez da importancia al tiempo de paso de las cofradías por la carrera oficial: "Si no se cumplen el tiempo, habrá que tomar medidas". Y recuerda que "tienen que autorregularse ellas", refiriéndose a aquellas que su alto número de nazarenos les hace ir en fila de tres o tardar más de lo estipulado.

El tiempo, "a tres días"; las redes sociales, "peligrosas"

"Los meteorólogos son cada vez más prudentes", respondió Vélez cuando se le preguntó por el tiempo en Semana Santa. "He hablado con José Antonio Maldonado y me ha dicho que tres días antes hay una probabilidad alta de acertar". No obstante, explica que "los vientos de la primavera son muy cambiantes".

La evolución de la sociedad ha hecho que las redes sociales hayan entrado de lleno en la Semana Santa a través de las hermandades y los hermanos. Vélez cree que "bien empleadas son una bendición y mal utilizadas son peligrosas".