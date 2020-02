El Gobierno es tajante sobre el IVA de la sillas: corresponde pagar el 21%

Ni hablar de rebaja. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, la sevillana María Jesús Montero, ha insistido este viernes en que mantendrá el tipo general del IVA del 21% a las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa porque "es una cuestión que no la puede evitar el Gobierno".

Así de tajante ha sido la ministra en una entrevista concedida a la Cadena Ser recogida por Europa Press. Montero ha respondido así la petición formal por carta planteada por la Junta de Andalucía de una reunión para tratar la rebaja del IVA de la sillas y para estudiar la aplicación del tipo reducido del 10%, en lugar del 21%, una medida que también perseguía el Consejo de Cofradías de Sevilla, como ha asegurado su presidente, Francisco Vélez; incluso el Ayuntamiento de Sevilla, aunque el alcalde, Juan Espadas, ya advirtió esta semana de la dificultad que conllevaba.

La ministra ha subrayado que estos días de cuaresma en que los abonados, "ciudadanos que tienen esa tradición o que tienen capacidad económica para poder hacerlo", empiezan a solicitar los alquileres, verán que se está aplicando el IVA general, "que es el que le corresponde". En Sevilla, el pago de los abonos se realiza en el mes de enero.

Montero espera "que eso no tenga un impacto real" en porcentajes sobre la actividad que genera la Semana Santa, que afecta a "muchas personas", porque "lo importante no son sólo las personas que vienen a las sillas y palcos", un número "muy reducido", sino que se pueda disfrutar de la Semana Santa, "si el coronavirus lo permite", y "que haya turismo y capacidad de consumo". En este sentido, hay que recordar que la carrera oficial de Sevilla tiene capacidad para unas 33.000 personas y que la renovación de los asientos no se ha visto perjudicada por el incremento del precio a causa del IVA.

La ministra también ha defendido que la aplicación del IVA, que se hará por vez primera este 2020, es una cuestión que surge a partir de una consulta que hace el Cabildo Superior de Cofradías de la Ciudad de Murcia para interesarse si era necesario aplicarlo, algo "obligatorio", y que así se lo comunicaron al resto de consejos y cabildos.

Ha ahondado, además, en que es "uno de los impuestos más armonizados" en Europa y, en ese contexto, han valorado que "no había ninguna razón para que estuviera exenta de IVA una actividad que tiene que estar sujeta a este impuesto, como lo están otro tipo de actividades". "Pero no ha sido una decisión del Ministerio, sino más bien una consulta para poner de manifiesto una situación de ilegalidad que existía", ha subrayado.