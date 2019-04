La Hiniesta estudia el estado de sus cuentas tras ser cesado el mayordomo

La Hermandad de la Hiniesta se encuentra realizando una verificación de las gestiones y tareas realizadas en la mayordomía de la corporación tras precipitarse el cese del mayordomo Pedro Antonio García Ciudad.

La corporación del Domingo de Ramos ha informado mediante un comunicado que durante el cabildo de oficiales celebrado en la noche de este lunes se acordó dar "curso a la dimisión del cargo de mayordomo primero, presentada por NHD Pedro Antonio García Ciudad", un trámite necesario y obligado para poder nombrar a nuevos oficiales.

Los miembros de la junta de gobierno que preside José Antonio Romero se encuentran actualmente analizando la situación contable de la hermandad para comprobar si hay alguna irregularidad.

El hermano mayor ha explicado a este periódico que la corporación está estudiando el asunto con el máximo rigor y que una vez pase la Feria se convocará un cabildo extraordinario para informar a los hermanos con detalle de lo sucedido: "Se trata de un problema personal y de salud de esta persona que ha afectado a las tareas de gestión de la corporación. Esta situación, tras un tiempo de reposo por recomendación de un psicólogo, le ha llevado a presentar la dimisión. Los mecanismos de comprobación que tenemos nos llevaron precisamente a identificar el problema".

Romero ha destacado que no se puede hablar de una gran desfalco de dinero, como ha sucedido recientemente en la Hermandad del Valle, un asunto que se encuentra judicializado: "Hay una gestión deficiente de la mayordomía, sobre todo de la gestión. No podemos cuantificar ahora mismo el asunto económico pero puedo decir que no afectará a los proyectos próximos que tiene la hermandad".

Desde que en la corporación comenzaron a tener conocimiento de los "problemas de conducta" del mayordomo se han ido dando todos los pasos de la mano y con el conocimiento de la autoridad eclesiástica. "Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Estamos encima del asunto y vamos a exponer la situación a los hermanos en un cabildo informativo. Los motivos de salud, que han ocasionado esta conducta, son los que han llevado al relevo en el cargo", ha aseverado el hermano mayor.

El ex mayordomo es una persona muy conocida y con gran arraigo en la hermandad. Durante los últimos dos años y medio ha sido el máximo responsable de las cuentas y anteriormente fue prioste segundo durante cuatro años.