Historias en torno al Pregón de la Semana Santa

El Pregón sobredimensionado, el colmillo afilado, la inclusión de temas controvertidos y políticos, los momentos desagradables, la venta de entradas, o la situación que atraviesa la Semana Santa en general, y la Madrugada en particular, fueron algunos de los temas que se trataron en los Diálogo Cofradieros sobre el Pregón organizado por Diario de Sevilla en colaboración la Fundación Unicaja. Carlos Herrera, director de Herrera en Cope y pregonero de la Semana Santa de 2001; José Ignacio del Rey, abogado, colaborador de Diario de Sevilla y pregonero de 2018; y Charo Padilla, periodista de Canal Sur, colaboradora de Diario de Sevilla y pregonera de la Semana Santa de 2019, hicieron las delicias de las muchas personas que se reunieron en la sede de la Fundación Unicaja en una animada charla conducida por Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla.

La primera pregunta de Navarro Antolín fue directa: "¿Está sobredimensionado el Pregón?". Los tres protagonistas de la charla coincidieron en su respuesta: no. "En función de lo que la Sevilla tradicional requiere, no", aseguró Herrera. El periodista fue más allá: "A los rancios nos gusta el Pregón. Me gusta hasta los pregones que no han gustado". Herrera no tuvo reparos en admitir que estaría dispuesto a volver a dar el Pregón, algo que ya ha ocurrido: "Yo ya lo he dicho. Se me van ocurriendo cosas nuevas. Os pido que, como habéis hecho con Charo, vayáis pidiendo por la calle que lo vuelva a dar...". José Ignacio del Rey, que dejó una magnífica impresión tras su Pregón, opinó de modo parecido a Herrera. La ciudad tiene una exaltación a su medida: "Sevilla está sobredimensionada en todo. Ahí es donde se maneja. Es asombroso que vayamos a un teatro sabiendo lo que va a pasar y que nos suene a nuevo. Es maravilloso".

Padilla, acostumbra a cubrir el Pregón como periodista, relató cómo es ponerse al otro lado: "Me han entrevistado en La Razón, El País, El Mundo, para el Telediario... Es lo que la ciudad quiere y espera. Es un acto tradicional que para nada está sobredimensionado".

Todo pregonero, por muy voluntarioso, aseado y aplicado que sea, está expuesto al afilado colmillo del sevillano, apuntó Navarro Antolín. ¿Cómo vivieron los pregoneros esas críticas? Herrera: "Al día siguiente es una escabechina, pero si dejas un par de ideas fuertes, Sevilla las hace suyas". Del Rey: "El sevillano es el único ser que come carne de capillita. Eso va con la ciudad, pero no te puedes ofender".

Nada más finalizar el acto, advirtió Navarro Antolín, todos los exaltadores reciben los parabienes de amigos, cofrades, políticos y personalidades. Es en ese momento, recién llegado a los camerinos, cuando se escuchan valoraciones como "ha sido un Pregón muy sevillano", "un Pregón por derecho", "un Pregón de Iglesia"... ¿Qué espera Charo Padilla de ese momento?: "Yo lo que espero es soltar el Pregón. Será una liberación, como un parto. Abrazaré lo que venga: el despelleje, la crítica... Todo el mundo sabe de todo, pero para subirse ahí arriba hay que tener una mijita de valentía".

Charo Padilla ha relatado porqué accedió dar este año el Pregón tras rechazarlo en 2017: "Nunca tuve ningún interés. Esa misma cuaresma empecé a escribir en Diario de Sevilla y me di cuenta que tenía en la memoria un montón de historias que salieron muy rápido". Con aquellos mimbres, el ánimo de Herrera, Navarro Antolín o el arzobispo Asenjo, fueron fundamentales, pero el empujón final fue de José Ignacio del Rey: "Me dijo el año pasado en la entrega del Homo Cofrade que hay veces en la vida que ocurren cosas y no puedes más que decir que sí. Me fui casa pensando en todas esas mujeres que habían luchado en tiempos difíciles para hacerse un hueco en las cofradías. Había llegado el momento".

Herrera destacó la singularidad del Pregón de esto. No sólo porque será la primera mujer que lo pronuncie en 80 años si no por toda la Semana Santa que encierra la pregonera: "Es una mujer que ha vivido la Semana Santa a pie de zanco. Tiene buena parte del Pregón hecho a través de todas las vidas que ha vivido. De todo lo que ha visto y contado. Va a ser inolvidable por eso, más que por que sea la primera mujer".

"El Pregón de Herrera fue vibrante, el de José Ignacio, auténtico. ¿Cómo será el de Padilla?", cuestionó Navarro Antolín: "Como sea un pestiño vamos a estar otros 80 años sin una mujer", bromeó la pregonera. En un tono más serio explicó lo que espera: "Será el Pregón de ellos. De vivencias, de momentos inolvidables. El Pregón de la calle, de la casa en la que me cuelo mientras se visten de nazareno. Es lo que quiero. Siento que el Pregón ya no es mío. Está hecho por vosotros".

El peor momento al que se enfrentan los pregoneros es cuando tienen que recortar el texto para ajustarse a los reglamentarios 90 minutos. Del Rey: "Cuando lo terminas lo lees y ves que no se acaba y te pones a recortar entras en una crisis existencial". "Me gusta hablar con los expregoneros porque me entienden. Yo tengo mucho interés en que no sea largo. Lo cojo por la mañana y le sigo dando vueltas", añadió Padilla. En ese momento, los pregoneros ensalzaron la paciencia que deben tener sus consortes. El marido de Padilla, Manuel Marvizón, dio buena cuenta de las dos preguntas que le hacía una y otra vez: "¿Esto le va a gustar a la gente? ¿Soy yo?".

Herrera, con su habitual maestría, desgranó cómo tuvo que escribir el Pregón en Estados Unidos, donde trabajaba para una empresa de comunicación: "Explícale en inglés tu a tu jefe, que además de yankee es judío y descreído, que venir al besamanos de San Bernardo".

Para finalizar la charla, Navarro Antolín preguntó a los pregoneros si se sentían identificados con la Semana Santa actual o echaban de menos la de su infancia. Del Rey: "Siempre se tiende a idealizar el pasado. Cuando te haces mayor también te molestan más cosas". Padilla: "Ha cambiado para regular... pero es algo tan nuestro. Faltan educación y valores". Herrera: "De un tiempo a esta parte se han ido incorporando nuevos comportamientos. Los pequeños detalles no se respetan igual". Los tres coincidieron en que la Madrugada se ha puesto fea.

Por último, tanto Herrera como Del Rey dieron un mensaje de ánimo a Charo Padilla, advirtiéndole que lo más importante es lo que diga, no el hecho de que sea la primera mujer. "Espero convertir en un Pregón lo que tantas veces os he contado", replicó ella antes de llevarse una gran ovación.