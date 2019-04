Portadas del programa de 'Diario de Sevilla' para la Semana Santa

"Hay que educar a las instituciones"

La labor de artista cofrade no siempre está bien recompensada. José Carlos González se muestra tajante en este asunto: "He rechazado muchos trabajos este año por no ser pagados". Insiste en que "hay que educar a las instituciones" y "no hacer el trabajo gratis por sistema".

Afortunadamente para él, los encargos de colecciones privadas y particulares le permiten dedicarse por completo a la pintura y el dibujo. Y ya prepara una exposición para el año que viene.