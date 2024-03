La Semana Santa de Sevilla de 2024 mantendrá los mismos aforamientos que en 2023

La Semana Santa de 2024 será muy parecida a la de 2023, al menos en lo que se refiere a los aforamientos. Ayer se celebró la Junta Local de Seguridad para preparar el dispositivo de cara a la Semana Mayor y una de las principales conclusiones es que se mantendrán los mismos aforamientos en las vías de evacuación y cruces que en el año 2023. En cualquier caso, y como todavía quedan varias semanas para el Domingo de Ramos, la Policía Nacional está estudiando cada caso concreto junto al Consejo y las propias hermandades por si hubiera alguna modificación, que sería puntual. Además, el Ayuntamiento mantendrá la prohibición de vender alcohol durante la Madrugada y ampliará en media hora el horario de apertura: hasta las 2 de la mañana. También se actuará con mano dura contra las sillitas portátiles y las personas que obstaculicen en el paso den las zonas críticas, incluso con sanciones.

En la reunión de seguridad se puso de manifiesto que no es ni oportuno ni necesario relajar las medidas de seguridad puestas en marcha en los últimos años de acuerdo con el Consejo y las propias cofradías. De hecho, la subdelegación del Gobierno resaltó que en la reunión se han validado las medidas que se han ido tomando, y que se mantendrán en su mayoría, dado que se han valorado como "de éxito". Por lo tanto, las vallas seguirán presentes en puntos estratégicos como el Postigo, la calle Francos, la Cuesta del Rosario o Reyes Católicos. El objetivo no es otro que facilitar el paso de las hermandades y distribuir el público, tanto de entrada como de salida, para que no haya tapones o situaciones que generen riesgo para las personas y los propios cortejos. La opinión de la Policía ha prevalecido sobre la pretensión del alcalde de relajar estas medidas, como había señalado en más de una ocasión.

Esta cuestión es una competencia exclusiva de la Policía Nacional que, en cualquier caso, trabaja con las hermandades por si fuera necesario incorporar alguna modificación sobre el dispositivo de años anteriores. Es el caso, por ejemplo, del cruce de San Pablo entre el Gran Poder y la Esperanza de Triana, donde hubo auténticos problemas en la Madrugada de 2023. La cofradía de San Lorenzo ha pedido que quede expedito para evitar este parón.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano Rodero, destacó en este sentido el "responsable de día del Cuerpo Nacional de Policía. Se trata de una figura que funciona desde hace algunos años y que se mantendrá en la Semana Santa de 2024: "Lo vamos a mantener y, además, en algunos puntos que consideramos críticos se están ya haciendo revisiones in situ con las propias hermandades, con el responsable de día del Consejo, y se seguirán haciendo hasta el inicio de la Semana Santa para ver cuál es la operativa más correcta para que las Hermandades se sientan cómodas y para que la gente disfrute de la Semana Santa en las mejores condiciones de seguridad”.

Concretamente, la función del responsable de día es la de tener la interlocución directa e inmediata con todas las hermandades y con el responsable de día del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla: "Eso permite que conozca muy bien, al detalle, las dificultades que ya previamente hemos analizado en ese día concreto".

En el caso de los aforamientos, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, explicó en una entrevista en Diario de Sevilla que había que distinguir entre el aforamiento de una calle, que siempre ha existido y seguían siendo necesarios; y las vías de evacuación. En este último caso, aseguraba que lo relevante era la opinión de la Policía Nacional, aunque insistía en que le gustaría que la movilidad de las personas fuera mejor que en otros años.

Cerco a las sillitas y personas tiradas en la calle y ampliación del horario de los bares

Por su parte, el Ayuntamiento informó que se mantendrá la prohibición de beber alcohol durante la Madrugada, siguiendo también las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad, aunque se ampliará el horario de apertura de los establecimientos en media hora, así como las zonas. En este caso, el alcalde también había reiterado su idea de revertir esta medida.

Los bares, que en la Madrugada de 2023 podían abrir hasta la 1:30, podrán hacerlo hasta las 2:00. Por lo tanto, tendrán que permanecer cerrados entre las 2:00 y las 6:00, las horas que se consideran de mayor riesgo de la noche. Además, también se ampliará el número de calles donde podrán abrir durante toda la noche para servir desayunos y atender las necesidades del público, una de las grandes demandas de los últimos años. En cualquier caso, se mantiene la llamada "ley seca", ya que aquellos establecimientos que decidan abrir no podrán vender alcohol.

El Ayuntamiento ha decido actuar contra el importante problema que supone la proliferación de sillas portátiles en la vía pública, así como las personas apostadas en el suelo que alteran de manera importante la movilidad. "En virtud de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad, que garantiza la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla, se obligará a los ciudadanos a utilizar las vías públicas conforme a su destino, siendo responsables de los daños que se produzcan como consecuencia de dicho uso indebido en el acerado y calzada", señaló el Consistorio en una nota.

Según esta Ley, se prohibirá los obstáculos en la calle en las zonas más críticas, como las sillitas y las personas en el suelo, que dificulten e impidan la movilidad. Estas zonas serán: Laraña-Orfila, José Gestoso-Lasso de la Vega, Plaza del Duque, Cuna-Acetres-Rivero, Villegas, Sagasta, Córdoba, Francos, Chapineros, Alemanes, Argote de Molina, Arfe, Altozano, San Jacinto, Gerona, Jerónimo Hernández, Alcázares, Baños, Plaza de la Gavidia, Rioja, Santa Bárbara, Trajano, Águilas y Plaza de Pilatos. Estos lugares se podrían ampliar.

Los agentes previamente deberán advertir de la prohibición de utilizar sillas o sentarse en lugares en los que entorpezca el paso. De persistir el ciudadano en esta conducta, se procederá a formular la correspondiente denuncia. En los supuestos en que este tipo de conductas pusiera en peligro real la seguridad ciudadana deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. La sanción leve por "el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos" oscilaría entre los 100 y los 600 euros.

Este año se pondrá en marcha una campaña informativa por parte de la Policía Local para informar a los ciudadanos de los riesgos de obstaculizar la vía pública de manera indebida. El Ayuntamiento iniciará esta campaña con intención de concienciar a los ciudadanos de los riegos que suponen para el resto y para ellos mismos el hecho de obstaculizar la vía pública por ejemplo en caso de evacuación o avalancha.

“La seguridad de nuestra Semana Santa es una prioridad por encima de ninguna otra cosa, por eso, haciendo caso a las recomendaciones que me llegan desde los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad implicadas, se toman estas medidas. Mi objetivo principal es garantizar que Sevilla es una ciudad segura en unas fechas en las que el mundo entero tiene los ojos puestos en nuestra ciudad. Por eso quiero agradecer la permanente colaboración entre todos los cuerpos policiales y las administraciones públicas, que desde hace meses estamos trabajando de la mano para conseguir este objetivo”, indicó el alcalde, José Luis Sanz.

Por su parte, el delegado provincial de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, añadió que la unidad de Policía Adscrita a Andalucía pondrá en marcha dispositivos especiales tendentes a garantizar la protección de los menores en los citados eventos. Los citados dispositivos tendrán como objetivo fundamental la detección de situaciones de riesgo tales como menores objeto de explotación laboral, uso de menores para el ejercicio de la mendicidad, prevención de la venta de alcohol a menores, así como localización de menores perdidos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, presidieron ayer la Junta Local de Seguridad que, por indicación de este último, se ha adelantado este año. La reunión ha servido para planificar las jornadas entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección. En esta importante reunión también participaron el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; el delegado de Seguridad y Movilidad, Ignacio Flores; y el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, así como los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad implicadas en el dispositivo: Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica y la Guardia Civil.