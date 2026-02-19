Agenda cofradiera del jueves 19 de febrero
Continúan celebrándose multitud de quinarios y se incorporan triduos como el de la Milagrosa
Hoy, debate a dos entre José Luis Sanz y Navarro Antolín en Cajasol
La Macarena y la Esperanza de Triana anuncian una nueva Cuaresma vestidas de hebrea
Como cada día, compartimos con los lectores de 'El Palquillo' la agenda cofradiera prevista para la jornada de hoy.
- Divino Perdón (Alcosa). Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón a partir de las 20:00, ocupando la sagrada cátedra Fray Ricardo Cittadini.
- Desamparados (Santo Ángel). A las 21:00, ciclo de conciertos “Cristo de la Sopa”. Hoy, Banda de música municipal de la Puebla del Río.
- La Milagrosa. Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, a partir de las 19:30. Predicará don Manuel Sánchez, canónigo de la Catedral.
- La Paz. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria presidido por don Francisco J. Ortiz Bernal, deán presidente del Cabildo Catedral y moderador del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de la Candelaria y Blanca Paloma.
- Santa Genoveva. A las 19:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Predicará don Gumersindo Melo González, párroco y director espiritual.
- Santa Marta. A las 20:00, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. Predicará don Fernando Borrego Ojeda, párroco de la de Nuestra Señora de Belén de Tomares.
- San Gonzalo. Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, a partir de las 20:00 con el rezo del rosario. Preside fray Jesús David del Espino Nieva, párroco de Santiago El Mayor y de Nuestra Señora de la Asunción de Belalcázar.
- Vera Cruz. A las 20:15, ejercicio de las Cinco Llagas y solemne quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz presidido por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder y director espiritual de la Hermandad del Gran Poder. Al ofertorio se celebrará la imposición de la Ceniza.
- San Esteban. A las 20:30, tercer día de solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje presidido por don Miguel Vázquez Lombo.
- San Benito. A las 20:15, tercer día de quinario al Santísimo Cristo de la Sangre, predicado por don Carlos Antonio Galán Moreu, párroco del Santísimo Redentor. La imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta a los fieles en devoto besamanos.
- La Candelaria. A las 20:15, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud predicado por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla.
- Los Javieres. A las 20:30, solemne quinario al Stmo. Cristo de las Almas ocupando la sagrada cátedra don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo.
- El Baratillo. A las 20:15, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad.
- Panaderos. A las 20:15, en la iglesia de la Misericordia, tercer día de quinario en honor de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, predicado por don Gonzalo Fernández Copete, arcipreste de Itálica y párroco de la Algaba.
- Los Negritos. A las 20:15 solemne quinario al Santísimo Cristo de la Fundación, presidido por fray Francisco González Caballero, párroco de Nuestra Señora del Águila y superior de la Comunidad Franciscana de San José de Palmete.
- Las Cigarreras. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Predicará don Antonio Bueno Ávila, canónigo sochantre de la Catedral de Sevilla.
- El Calvario. A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo del Calvario. Predicará don Miguel Canino Zanoletty.
- La Carretería. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Luz comenzando a las 20:15. Predicará don Manuel Sánchez Sánchez, canónigo de la S.I.C. y miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de las Candelarias y la Blanca Paloma.
- La O. A las 20:20, quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Predicará don Rafael Muñoz Pérez, vicario episcopal, canónigo de la Catedral y cura párroco de San José y Santa María.
- Santo Entierro. A las 20:15, solemne quinario al Santísimo Cristo Yacente con homilía a cargo de fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de Hermandad.
- Soledad (San Lorenzo). Solemne Quinario en honor de María Santísima en su Soledad. Predicará don Salvador Diánez, párroco de San Pío X, a partir de las 20:00.
- Anunciación de Juan XXIII. Triduo a Nuestro Padre Jesús del Poder, a partir de las 18:30.
- Carmen de San Leandro. Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Bondad a partir de las 19:30, predicando don Juan Jesús García, director espiritual.
- Los Humeros. A las 20:15, triduo al Santísimo Cristo de la Paz. Predica don Francisco José Collantes.
- Cajasol. Tramos de Cuaresma. Tertulia a dos entre José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, y Carlos Navarro Antolín, subdirector de 'Diario de Sevilla'.
