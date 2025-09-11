Alcalá de Guadaíra celebra los cultos en honor a San Mateo 2025: pregón, romería y procesión

El pregón de San Mateo abre este viernes 12 de septiembre los cultos en honor a San Mateo, Patrón de Alcalá de Guadaíra. Este será un año muy emotivo para los devotos al cumplirse este 2025 el el 30º aniversario de la aprobación canónica de la Hermandad. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Fiestas Mayores, está coordinando todos los servicios necesarios para que los cultos, incluidas la tradicional Romería y la procesión de la imagen, transcurran con la mayor seguridad y esplendor posible.

Esta efemérides de la aprobación canónica, el 2 de junio de 1995, por el Arzobispado de Sevilla, decreto firmado por el entonces arzobispo Carlos Amigo Vallejo, se conmemora, entre otros honores, con el protagonismo de la imagen del patrón para el Cartel de Glorias de todo este año 2025, obra de José Gutiérrez Aragón, que se une al propio cartel de las Fiestas Patronales San Mateo 2025, obra del pintor Antonio Florencio Donoso, dedicado a la Romería.

El calendario de cultos comienza con el Pregón de San Mateo este viernes 12 de septiembre a las 21:00 en el Teatro Gutiérrez de Alba a cargo de Alberto Mallado Expósito, periodista, licenciado por la Universidad de Sevilla. De familia muy vinculada con las tradiciones de Alcalá, ha escrito numerosos artículos sobre la actualidad no sólo de Alcalá, sino de toda la provincia y de Sevilla. En materia literaria figuran entre sus realizaciones, el Cuento de la Cabalgata de Reyes Magos, los pregones del Rocío y de la Hermandad de Jesús, las meditaciones de la Divina Misericordia y de la Virgen del Águila, el discurso de mantenedor de la Cabalgata de Reyes Magos en dos ocasiones, la presentación del Pregón del Rocío en dos ocasiones o la presentación del Pregón de Feria. Para este pregón de San Mateo contará con la presentación de su tío, Jesús Mallado Rodríguez, quien también fue pregonero del Patrón.

Romería y procesión

El domingo 14 de septiembre tendrá lugar la misa de Romeros a las 8:30 en la Parroquia de la Inmaculada, predicada por don Teodoro León Muñoz, arzobispo auxiliar de Sevilla. La romería comenzará a las 9:45 con el siguiente itinerario: Ramón J. Sénder, Avda. Constitución, Atilano de Acevedo, Barrio Obrero, Plaza de San Mateo, Telmo Maqueda, Paraíso (10:35 h), Pérez Galdós, Plazuela, Plaza Cervantes (11 h), Alcalá y Orti, trasera del Convento, Ayuntamiento (11:30 h), Puente, Avenida de Portugal (12 h), antiguo Camping Oromana, Cortijo Olivera, Maestre, camino de Oromana, Pinares de la Boticaria (14 h). Convivencia en los Pinares de la Boticaria hasta las 18:00, momento en el que se inicia el camino de vuelta: Club de tiro con Arco, Club de Tenis Oromana, Avenida de Portugal (18:45 h), entrada a La Retama, glorieta del Puente del Dragón (19:45 h), c/Alcázar, Duquesa de Talavera (20:05 h), José Carreras, c/Silos (20:35 h), Avenida de la Constitución, Gracia Sáenz de Tejada (21:50 h), Ramón J. Sénder, Parroquia de la Inmaculada (22:30 h) y entrada.

Los días 18, 19 y 20 solemne triduo en la parroquia de la Inmaculada, con predicación a cargo de distintos pastores que han pasado por esta iglesia, el día 18 el párroco Francisco de los Reyes Rodríguez López; el día 19 José Manuel Guisasola Martínez, y el día 20 Óscar Uwitonze.

Ya el domingo 21 de septiembre, Función principal de instituto y salida procesional en la onomástica de San Mateo, Patrón de Alcalá. En la parroquia de la Inmaculada Concepción (10:00) se celebra la Función principal de Instituto a cargo del arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. La salida procesional de la imagen del Patrón se realizará a partir de las 20:00 con el siguiente itinerario: c/ Gracia Sáenz de Tejada, Antonio Guerra Ojeda (20:40), c/ José María Pemán, Dr. Marañón, José Echegaray, Lope de Vega (21:40h), Profesora Francisca Laguna, Gracia Sáenz de Tejada, parroquia de la Inmaculada (23:00). Durante estas semanas previas, la Hermandad se afana con los preparativos de limpieza de enseres, paso, carreta, altar, etc, la distribución de las pulseras conmemorativas, y los últimos detalles de los nuevos frontiles, obra del taller alcalareño de bordados Araújo Lunar.