AMUECI acompañará a San Antonio María Claret por las calles de Heliópolis

La Asociación Musical Ecijana (AMUECI) será la encargada de acompañar musicalmente a la imagen de San Antonio María Claret por el barrio de Heliópolis el próximo mes de octubre. La formación musical ha alcanzado un acuerdo con la junta directiva del Colegio Claret, encargada de organizar la procesión, que este año se fija para el último fin de semana del citado mes, en concreto el sábado 25.

Una representación de la formación astigitana se desplazó estos días a las dependencias parroquiales para confirmar y rubricar el acuerdo, que significará la presencia de esta entidad musical en un nuevo compromiso en la capital, tras haber firmado con la Candelaria Madre de Dios para el próximo mes de junio y con la hermandad de la Corona para acompañar, a la Virgen del Rosario, en la procesión del 4 de octubre por las calles del centro de la ciudad. Cabe destacar que dicha institución musical ya acompañó a la imagen del Inmaculado Corazón de María, de la hermandad de la Misión, en la salida extraordinaria del pasado 2024 con motivo del 75 aniversario fundacional de la misma.

Dicha procesión significará el colofón a los cultos en honor a San Antonio María Claret, venerado por decenas de familias y niños en el barrio de Heliópolis. El triduo en su honor se celebra los días previos al 24 inclusive, jornada de su festividad. Al día siguiente se celebra la procesión por el entorno de la feligresía, acompañado por numerosos alumnos.