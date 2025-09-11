La Anunciación de Juan XXIII ya está en el centro: todos los detalles de la salida extraordinaria

Una estampa histórica en cuanto a corporaciones letíficas hispalenses se refiere. La Virgen de la Anunciación, de Juan XXIII, ya recibe culto en la iglesia homónima en el centro de la ciudad. La imagen espera en la calle Laraña la salida extraordinaria que presidirá este próximo sábado, 13 de septiembre, con motivo del cincuentenario fundacional de la hermandad. La corporación realizó en la tarde de este miércoles todas las tareas preceptivas y de montaje para que todo esté a punto de cara al fin de semana.

Acompañada, como es natural, de San Gabriel Arcángel, la Virgen aparece vestida de blanco, con toca y corona, a expensas solamente de la puesta de flores. La imagen saldrá desde la iglesia de la Anunciación, a las 10:00 de la mañana, el próximo sábado, con el siguiente itinerario: Laraña, Cuna, Plaza del Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Avenida, Puerta de San Miguel y entrada en la Catedral a las 12:00. En esta procesión de traslado irá acompañada musicalmente por el Coro de voces blancas de Altair.

La misa pontifical en la Catedral empezará a las 19:00 de la tarde, y a su término, dará inicio la procesión extraordinaria triunfal de regreso, sobre las 20:30 de la tarde, y tomará el siguiente recorrido: Plaza Virgen de los Reyes, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva (Ayuntamiento), Granada, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Córdoba, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Imagen, Laraña y entrada sobre las 00:30. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores del Gran Poder de Coria, abriendo cortejo, y tras el paso, la banda de música Fernando Guerrero de Los Palacios, que estrenará las marchas Anunciación de Juan XXIII, obra de Adrián Pineda, y El anuncio del Ángel, de José María Herrera. La imagen irá en todo momento sobre su paso procesional.

Ya en el año 2003 alcanzó por primera vez las naves catedralicias para presidir el Pregón de las Glorias, declamado por Carlos López Bravo. La Virgen está datada en el siglo XVIII y se atribuye a Duque Cornejo, pero sus manos son anteriores, probablemente de escuela montañesina del XVII.