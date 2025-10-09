Buena Muerte y San Julián para cumplir cincuenta años del Vía Crucis del Consejo

Una cita que cumple ya cincuenta años y se ha consolidado como una imprescindible de la Cuaresma contemporánea en la ciudad. A pesar del debate que la envuelve con respecto a su fecha (para que puedan participar el mayor número de corporaciones posibles), el Vía Crucis General de las Hermandades y Cofradías de Sevilla permanece como un evento más que asentado en el calendario cofradiero del recién estrenado tiempo cuaresmal. Este culto cumplirá el próximo 2026 ni más ni menos que medio siglo de existencia, y será la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte la que presida dicha efeméride, convirtiéndose en el decimoséptimo crucificado en marchar a la Catedra el primer lunes de Cuaresma.

Fue en 1976 cuando el Consejo designó al Santísimo Cristo de las Misericordias, de la hermandad de Santa Cruz, para inaugurar este culto que, recordemos, siempre se celebra en la Catedral independientemente de si la imagen invitada puede participar y ser trasladada de ida y de vuelta, debido a las condiciones meteorológicas u otras adversidades. Desde entonces, en tan solo tres ocasiones se han suspendido los citados traslados: en 1986 y en 2009, con las imágenes del Cristo Yacente y el Señor de la Salud de Los Gitanos, y en 2013, para el Vía Crucis de la Fe. Sin embargo, la historia les guardó una reválida y en 2020 y 2025 fueron nuevamente nombradas y pudieron participar, no sin cierta -bastante- incertidumbre en el caso de la imagen de Juan de Mesa.

Fue en el año 2021 cuando, al nombrarse al Santísimo Cristo de la Corona, se cerró el cupo máximo de jornadas por participar, toda vez que en 2018 el Cautivo de Torreblanca fue elegido por el Consejo en representación del Sábado de Pasión, y la imagen del Sagrario por el Viernes de Dolores (si bien esta última hubo de celebrarse en condiciones excepcionales por la pandemia de coronavirus). La única jornada que ha aportado titulares de todas las hermandades es la Madrugada: Jesús Nazareno (1983), Gran Poder (1979 y 1987, única que ha repetido), Sentencia (1997), Calvario (2001), Tres Caídas (2006) y Gitanos (2009 y 2020).

Con respecto al resto de jornadas, aún hay corporaciones que esperan su designación. Sin contar Viernes de Dolores y Sábado de Pasión (todas excepto Corona y Torreblanca), numerosas hermandades anhelan la posibilidad de participar con su titular en este Vía Crucis, algunas de ellas con siglos de historia: La Paz, Jesús Despojado, Las Aguas, El Cerro, Dulce Nombre, La Sed, Las Siete Palabras, La Exaltación o Las Cigarreras, entre otras muchas. Como curiosidad, hasta en cuatro ocasiones han participado imágenes de la Virgen María, bien solas o acompañando al Hijo muerto en su regazo: Baratillo (1985), Soledad de San Lorenzo (1988), Los Servitas (1988) y La Mortaja (2002).

El Vía Crucis de la Fe

Todas estas estadísticas pudieron verse modificadas o complementadas en el año 2013, cuando se organiza el denominado Vía Crucis de la Fe en el marco del Año de la Misericordia. A modo de las hoy conocidas como procesiones magnas, un total de catorce imágenes, en sus pasos procesionales, iban a participar en este gran acontecimiento, pero la lluvia impidió su desarrollo con normalidad y hubo de rezarse en la Catedral, sin los titulares. En aquella ocasión se hubieran estrenado, por ejemplo, el Carmen Doloroso y Las Siete Palabras, así como Montserrat (si bien esta fue designada en 2019, primer año en que un crucificado participó en posición vertical, obviando al Señor del Descendimiento de la Quinta Angustia) o la Redención, que fue elegida en 2024.

Medio siglo de un Vía Crucis al que aún le restan numerosas páginas que escribir. De momento, gozo, responsabilidad e ilusión por la vieja muralla de San Julián.