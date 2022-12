"Corpas vete ya": la capilla de los Panaderos vuelve a amanecer con pintadas

La capilla de San Andrés, sede de la Hermandad de los Panaderos, ha vuelto a amanecer este lunes con pintadas en su puerta, tal y como ocurriese el pasado día 7 de diciembre. Es la segunda vez en lo que llevamos de mes que este templo de la calle Orfila es atacado del mismo modo, con pintadas dirigidas al hermano mayor de esta cofradía del Miércoles Santo, Ángel Corpas.

"Corpas vete ya", puede leerse en la puerta de la capilla, donde hace dos semanas aparecía otra pintada con las palabras "Corras fraude". Aunque no es la primera vez que suceden este tipo de actos vandálicos, tanto en este como en otros templos de Sevilla, en esta ocasión no se incluyen mensajes ni símbolos en contra de la Iglesia o que hagan apología del terrorismo. Por el momento, la Hermandad de los Panaderos no se ha pronunciado tras este nuevo acto vandálico.

La cofradía de San Andrés viene atravesando unas semanas complicadas, con varios frentes abiertos. Por un lado, las hermandades del Carmen, el Cristo de Burgos y el Buen Fin han mostrado públicamente su disconformidad con la reorganización del Miércoles Santo. Esta última habría acusado al resto de hermandades del día, incluida los Panaderos, de "contubernio" para elegir un proyecto que les favoreciese y "situarse en los lugares por ellas deseados".

Por otra parte, su hasta hace poco vestidor de la Virgen de Regla, Mariano Martín Santoja, afirmaba hace pocas semanas que sus últimos tres años en la cofradía de San Andrés "han sido un calvario" y que su nombre "estaba supuestamente en una lista de aquellas personas de las que había que deshacerse". Además, el vestidor aseguraba que "el amo del cortijo presumía, supuestamente, de saber quién votó a un candidato u otro, por estar colocadas las cámaras de seguridad de la capilla a la mesas de los votos" durante el último cabildo de elecciones.