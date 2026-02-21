Carlos López Bravo ya tiene conformada la candidatura para las elecciones al Consejo de Cofradías

Carlos López Bravo ha cerrado oficialmente la conformación de la candidatura que concurrirá a las próximas elecciones del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, previstas para el mes de junio. El equipo está formado al completo por personas que han desempeñado responsabilidades relevantes en juntas de gobierno de sus respectivas hermandades y por un notable número de antiguos hermanos mayores.

En concreto, de los 21 miembros que integran la lista propuesta, la candidatura cuenta con ocho antiguos hermanos mayores de hermandades de penitencia y seis ex hermanos mayores de hermandades de gloria, lo que, en opinión de López Bravo, "aporta un conocimiento directo de la realidad diaria de las corporaciones".

Además del propio candidato a presidente del Consejo, otros cuatro integrantes de la candidatura han acumulado años de servicio en el consejo, al formar parte de distintas juntas superiores. La candidatura, además, incorpora a personas jóvenes que ya asumen responsabilidades en sus hermandades. También defiende el "avance en la participación de la mujer, con la presencia de tres de ellas en las áreas de penitencia, sacramentales y glorias".

"Profundamente vinculado a la Iglesia"

El equipo se define como "profundamente vinculado a la Iglesia, consciente de que las hermandades existen fundamentalmente para el culto y la devoción pública, y que su acción debe desarrollarse en colaboración leal y constante con la autoridad eclesiástica". En este sentido, se subraya la necesidad de cuidar y preservar las esencias espirituales de las hermandades, sin perder de vista sus fines de caridad y formación.

Especial relevancia adquiere la formación, una de las principales preocupaciones del candidato. "Ante una realidad en la que muchos cofrades carecen de una formación religiosa básica, la candidatura propone impulsar modelos formativos sólidos que ayuden a fortalecer la identidad cristiana de las hermandades, en línea con las inquietudes manifestadas por la propia autoridad eclesiástica", señala el comunicado de presentación de la candidatura. En este sentido, uno de los objetivos principales será trabajar en la coordinación con las hermandades y el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías en el ofrecimiento de medios de formación cristiana.

Acción social

El proyecto plantea, además, un consejo con un marcado carácter subsidiario que impulse la acción social sin sustituir la labor propia de las hermandades, y que preste apoyo técnico especialmente a las corporaciones más pequeñas. Entre otras medidas, se propone facilitar el acceso a información sobre subvenciones públicas, restauración del patrimonio, ventajas fiscales y recursos administrativos, lo que garantizará que ninguna hermandad quede al margen por falta de medios o infraestructura.

La candidatura manifiesta que es "plenamente consciente de las dificultades técnicas y organizativas que presenta la actual configuración de la Semana Santa". "Cualquier solución o mejora que afecte a una jornada concreta deberá basarse siempre en el consenso más amplio posible entre las hermandades implicadas, al entender que sólo desde el diálogo, la escucha y el acuerdo fraterno será posible avanzar preservando la esencia de la Semana Santa de Sevilla", incide el comunicado que busca "un consejo más participativo, eficaz y abierto a nuevas tareas al servicio de la Iglesia y de la ciudad de Sevilla".

La Junta Superior

Presidente: Carlos López Bravo

Vicepresidente: Antonio Távora Alcalde

Secretario: Antonio Mejías Herrera

Tesorero: Manuel Vicente Durán Rodríguez

Hermandades Sacramentales

María Victoria Jiménez Buiza

Narciso Cordero García

Hermandades de Penitencia

Viernes de Dolores y Sábado de Pasión: Manuel Valés Palma

Domingo de Ramos: José María Cuadro Macías

Lunes Santo: Francisco Javier Escudero Morales

Martes Santo: José Luis Foronda Balbuena

Miércoles Santo: José María Márquez Vilches

Jueves Santo: José Fernández López

Madrugada del Viernes Santo: José de Anca Sosa

Viernes Santo: José Carlos Miranda Sánchez

Sábado Santo y Domingo de Resurrección: Lola Olivero Pérez

Hermandades de Gloria