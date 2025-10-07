Carlos López Bravo oficializa su candidatura a la presidencia del Consejo de Cofradías de Sevilla

Carlos López Bravo, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla (nacido en 1963), ha anunciado públicamente este martes, festividad del Santo Rosario, su decisión de presentar su candidatura a la presidencia del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. La formalización de esta aspiración, que ya había sido comunicada al arzobispo, fue realizada en una fecha escogida por la devoción rosariana del candidato.

López Bravo basa su postulación en una amplia trayectoria de servicio dentro de la institución, habiendo trabajado junto a cuatro presidentes del Consejo. Ha desempeñado diversas responsabilidades, sirviendo como delegado de Hermandades de Gloria (2004-2008), como delegado de la Madrugada (2013-2014), y como Secretario de la institución (2013-2019). El candidato señaló que en cada uno de estos roles aprendió, creció, y se esforzó en atender a las hermandades.

Al anunciar su candidatura, López Bravo ha manifestado que siente que ha llegado el momento de dar este paso con humildad. Se ha mostrado convencido de que su experiencia acumulada puede ser de utilidad, y se ha comprometido a aportar nuevas ideas, transparencia, y, ante todo, una forma de trabajar cercana, abierta y participativa. Su gestión se basaría en un entorno de colaboración mutua y diálogo permanente con todas y cada una de las hermandades.

El candidato también ha destacado su profunda vinculación cofradiera. Es hermano de Montserrat (donde ha ejercido distintos cargos en su junta de gobierno), de la Macarena, los Estudiantes, Gran Poder, la Cena, San Benito, la Sacramental de la Magdalena, de la Virgen del Amparo y de la filial sevillana de la Virgen de la Cabeza. Ha aformado haber procurado vivir siempre con entrega la fe y el compromiso cofrade en sus corporaciones.

Propuestas clave y visión de fe

Si cuenta con la confianza de las hermandades, el propósito de Carlos López Bravo es claro. Sus principales propuestas giran en torno al fortalecimiento institucional y la primacía de la fe católica:

Reforzar el papel participativo de los hermanos mayores en la vida del Consejo, proponiendo la creación de grupos de trabajo para abordar los asuntos más trascendentes.

en la vida del Consejo, proponiendo la creación de grupos de trabajo para abordar los asuntos más trascendentes. Impulsar la formación de las juntas de gobierno .

. Profundizar en la acción social de las hermandades y en la colaboración con otras instituciones de la Iglesia.

de las hermandades y en la colaboración con otras instituciones de la Iglesia. Velar para que las manifestaciones de culto público externo sean expresión de verdadera fe y caridad cristiana .

. Promover, a través de los medios de comunicación y redes sociales, una evangelización clara que recuerde que la misión esencial es dar testimonio de la fe católica.

López Bravo ha reconocido que las hermandades son vistas con frecuencia desde una perspectiva exclusivamente cultural. Sin embargo, ha enfatizado la necesidad de ser firmes en proclamar que, por encima de todo, son comunidades de fe al servicio de la Iglesia y de la ciudad de Sevilla.

Finalmente, el candidato ha expresado su esperanza de poder servir a todas las hermandades desde la presidencia del Consejo, contando con la ayuda de Dios y actuando desde el diálogo, la cordialidad y el espíritu fraterno. Ha pedido la oración y el apoyo de los hermanos en esta nueva etapa.