Las Cigarreras acompañará al Simpecado del Rocío de Sevilla Sur tras el Pregón de las Glorias

Un complemento en clave musical que buscará realzar aún más un acontecimiento histórico para toda una hermandad. La banda de música María Santísima de la Victoria, de Las Cigarreras, acompañará musicalmente al Simpecado del Rocío de Sevilla Sur con motivo de su participación en el Pregón de las Glorias, que este año declamará Moisés Ruz en la Colegial del Salvador el 17 de abril y presidirá esta corporación rociera. Se cumplen, además, cuarenta años de la confección de dicho Simpecado por los Sobrinos de Elena Caro.

Se trata de la primera vez que esta formación musical acompaña a un simpecado rociero. La banda interpretará sus sones -normalmente pasodobles o piezas similares, incluso alguna marcha- concretamente en la tarde-noche del ya sábado 18 de abril, jornada fijada para el regreso del Simpecado a la parroquia de San Juan de Ávila. El acompañamiento se mantendrá hasta la llegada del mismo a la Plaza de España, por lo que el traslado de regreso al barrio será externo.

De manera habitual algunas formaciones interpretan su música tras los Simpecados incluso en los días de inicio de romería, como ocurre en la Macarena o Triana. La última hermandad rociera que presidió este acto fue la del Rocío de la Macarena, en 2019. Con anterioridad lo hicieron: el Rocío de Sevilla, en 2015 y también en 1984 —en esta última ocasión con la Virgen de Sebastián Santos en el Salvador—; el Rocío del Cerro del Águila, en 2004; y el Rocío de Triana, en 1995.