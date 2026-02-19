Un collage en la Esperanza de Triana para anunciar la Semana Santa 2026

La Hermandad de la Esperanza de Triana ha presentado este Miércoles de Ceniza el cartel anunciador de la Semana Santa 2026 una vez finalizado el primer día del besamano al Cristo de las Tres Caídas. Se trata de una obra firmada por el artista Pedro Oliva, que supone "una apuesta decidida por la innovación sin renunciar a la profunda espiritualidad", explica la corporación de la calle Pureza en un comunicado.

De este modo, lejos de representar simplemente a la Virgen de la Esperanza, Pedro Oliva la construye. Para ello, parte de fotografías antiguas del archivo histórico de la hermandad y de imágenes actuales. Con dicho material, "el autor recompone un rostro que se presenta como memoria viva, no como imagen detenida en el tiempo". "La obra nace del diálogo entre épocas, donde pasado y presente conviven en un mismo plano visual", abunda la corporación.

El collage, técnica que Oliva domina con extraordinaria madurez, se convierte en el eje vertebrador de la composición. Desde el fragmento alcanza el todo, ya que articula una pieza que trasciende la mera suma de elementos para convertirse en un discurso visual coherente y cargado de simbolismo. Los bordados del palio y de los mantos se integran como auténticas capas de historia y devoción, formando parte de la propia piel de la obra.

Uno de los detalles más conmovedores del cartel es la palabra “Esperanza”, escrita en el canto del bastidor en 30 idiomas distintos. Un gesto discreto, casi íntimo, pero de profundo significado universal.

El cartel de la Esperanza de Triana que anuncia la Semana Santa 2026. / Redacción Sevilla

La composición incorpora, además, el recurso del glitch, tomado del error digital y del lenguaje tridimensional, que introduce una tensión visual inédita en la estética tradicional del cartel cofradiero. Lejos de buscar la provocación gratuita, este recurso responde a la honestidad de un artista que habla el lenguaje de su tiempo. Ese “fallo” se convierte en grieta por la que irrumpe el presente: la fe atravesada por la tecnología, la imagen sagrada filtrada por los códigos de lo digital.

Pedro aborda el collage como quien compone un poema visual. El uso del fragmento no es solo una técnica, sino una postura artística. En un mundo saturado de imágenes, selecciona, recorta y resignifica, al elevar el exceso a categoría estética. En sus composiciones, el espectador no se limita a observar, sino que descifra, se detiene, se pierde y se reencuentra, en un proceso que evoca la propia experiencia de la fe.

Se trata, según define la propia hermandad, de "un cartel valiente e innovador, profundamente espiritual y marcadamente sevillano". "Barroco en su densidad, contemporáneo en su discurso, arriesgado en su forma y honesto en su intención, la obra de Pedro Oliva se erige como una propuesta que no deja indiferente y que sitúa a la Esperanza de Triana en diálogo directo con el presente sin perder sus raíces".