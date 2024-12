El comunicado de la candidatura de José Ignacio del Rey respecto a la suspensión de las elecciones en Los Estudiantes

La candidatura que encabeza José Ignacio del Rey, lista que anunció su intención de presentarse a las elecciones de Los Estudiantes y que fue invalidada por la detección de "incidencias", ha emitido en sus perfiles oficiales un comunicado con respecto a la suspensión provisional del proceso electoral en la corporación del Martes Santo, cuestión notificada igualmente esta semana. La carta, dividida en hasta catorce epígrafes, recoge varias cuestiones que el candidato quiere poner "en conocimiento de hermanso y hermanas". Entre ellos, la notificación de inadmisión de la candidatura, señalando que "la junta de gobierno no ofreció ninguna explicación sobre cuáles fueron los motivos que le llevaron a comunicar esta decisión de forma tardía, habiendo dejado pasar cuatro días desde de la celebración del cabildo, estando inmersos ya en la semana de celebraciones del centenario fundacional".

Además, también indica que la candidatura entendió que "era posible la subsanación de los defectos advertidos por la Comisión electoral y que la candidatura estaba en disposición de subsanarlos en el momento que fueran requeridos para ello, incluso inmediatamente". De igual modo, subraya que la decisión adoptada "no era acorde a la legalidad vigente (ni canónica, ni civil en ningún orden), así como que constituía una falta al espíritu de fraternidad que debe regir en una Hermandad, y que la misma podía acarrear consecuencias negativas imprevisibles a nuestra institución. Además, la resolución se había tomado por miembros del cabildo de oficiales con un evidente interés directo en las elecciones, habida cuenta de que formaban parte de la otra candidatura concurrente, siendo por ello juez y parte en los hechos acaecidos", cuestión que conllevó a la candidatura a tomar la decisión de recurrir.

Entre otros puntos, la candidatura ha apostillado que ha buscado "una solución amistosa para evitar la interposición del recurso", el mantenimiento de "discreción y silencio a fin de no perjudicar a la hermandad" y la sensación de "indefensión causada por desinformación", así como un "excesivo periodo de prórroga de la Junta y la celebración de las elecciones después de Semana Santa, es decir, hasta el mes de septiembre, lo que supone una prórroga de la actual Junta de Gobierno de más de 15 meses, cuando no existen razones objetivas para ello. Esto no ayuda a que el clima de la Hermandad sea el más conveniente".

Puede leer el comunicado completo en este enlace. En la entradilla de esta noticia, igualmente, puede consultar la nota emitida por la corporación informando acerca de la suspensión del proceso electoral.