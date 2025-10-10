Coronación canónica de los Dolores de El Viso: horarios, itinerarios y todos los detalles

Todo preparado en Los Alcores para vivir un acontecimiento largamente esperado y anhelado. El arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, coronará canónicamente este sábado, 11 de octubre, a Nuestra Señora de los Dolores, titular de la hermandad sacramental del Viso del Alcor. Todo está dispuesto en la localidad para vivir este evento para el que se lleva trabajando durante meses.

La dolorosa, atribuida al círculo de Salzillo, se convertirá en la segunda imagen mariana coronada en la localidad y la primera en la comarca. Todo comienza este mismo viernes, con la celebración de un besamanos en el templo parroquial, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Igualmente, la Hermandad hará un acto homenaje a todas las visueñas que llevan el nombre de la Virgen (Dolores, Lola, María Dolores, etc) a las 17:30.

El sábado 11 de octubre, la Virgen de los Dolores amanecerá en su paso de palio. A las 16:00, el templo se inundará de hermanos y mantillas, que integrarán un cortejo cuya salida está prevista para las 16:15 aproximadamente. Sobre las 17:00 horas está estimada la salida de Nuestra Señora de los Dolores. Tras ello, recorrerá las calles Manuel Roldán «El Campanero», Santa María del Alcor y Plaza Sacristán Guerrero, lugar donde tendrá lugar la Misa Estacional, accediendo a través de las escaleras que miran hacia la Cruz ubicada al fondo de dicha plaza. En este trayecto, la Virgen será acompañada musicalmente por la Banda de Música Santa María del Alcor.

Una vez en la Plaza Sacristán Guerrero, el paso de palio cruzará sobre una alfombra roja hasta llegar al altar efímero montado para la Misa Estacional, accediendo a este desde un lateral para quedar la Virgen de los Dolores ubicada al fondo de la plaza. La hora prevista para este momento es las 17:20.

Misa estacional y procesión triunfal

La misa pontifical de coronación será a partir de las 18:00 de la tarde. Tras la imposición de la corona por parte del arzobispo, en el transcurso de la misa, se lanzará una salva de cohetes que anunciará la coronación de la imagen. Así, el público asistente será colocado y organizado por sectores en la Plaza Sacristán Guerrero, aprovechando además la calle de acceso al Ayuntamiento de El Viso del Alcor y la Calle Conde de Castellar. El ajuar litúrgico de esta Misa Estacional ha sido compuesto para la ocasión por el grupo de costureras de la Hermandad, que ha trabajado de manera incansable durante los últimos meses.

Una vez haya finalizado la Misa Estacional, sobre las 20:30, comenzará la procesión triunfal de Nuestra Señora de los Dolores, ya coronada canónicamente. En esta procesión no habrá cortejo, por lo que todo el mundo podrá acompañar a la Santísima Virgen por las calles de la localidad en las horas posteriores. Las mujeres que vayan vestidas de mantilla podrán seguir acompañando a la Virgen el resto de la jornada, como hicieran en el traslado hasta la Misa Estacional. El recorrido será Plaza Sacristán Guerrero, Convento, Plaza del Ayuntamiento, Real, Plaza de la Recovera, Corredera, Rosario, Santa María del Alcor, Plaza Padre Nicasio y Manuel Roldán «El Campanero», para efectuar su entrada.

El acompañamiento musical correrá a cargo en la primera mitad del recorrido de la Banda de Música María Santísima de la Victoria, de Las Cigarreras, y la segunda parte interpretará su música la Banda de Música Virgen del Castillo de Lebrija, quien acompaña habitualmente a la Virgen de los Dolores cada Viernes Santo desde hace más de una década. A lo largo del recorrido se esperan diversas muestras de amor de los devotos a la Santísima Virgen, en forma de ofrendas de ramos de flores o de petaladas, como ya ocurriera previamente en los distintos traslados del Triduo Misional realizado como preparación para esta Coronación Canónica. Buena muestra de ello son los distintos elementos decorativos que desde hace semanas figuran por las calles de la localidad en forma de gallardetes, banderas o balcones y fachadas decorados.

La Hermandad Sacramental de los Dolores eligió a dos colectivos como padrino y madrina de la coronación: el gremio de hortelanos y la hermandad de Santa María del Alcor, patrona de la localidad. Además, la Virgen será coronada con una nueva presea, presentada el pasado lunes 6 de octubre en el patio del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Esta corona ha sido diseñada por Ricardo Jiménez Ruiz, Director Artístico de la Hermandad, y ejecutada por el orfebre Joaquín Ossorio, siendo una obra única con muchas referencias a la devoción de la Virgen de los Dolores en la localidad.

La nueva presea ha sido realizada gracias a las múltiples donaciones de los devotos, ya sea en forma de joyas (muchas de ellas incrustadas en la propia obra), oro o donativos económicos.

Aparcamientos

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha reservado el aparcamiento de la Huerta Abajo, tras el Consistorio, para participantes en el acto. A partir de las 18:00 quedarán disponibles los huecos para cualquier persona. Además, para los visitantes, se ha adecuado el Aparcamiento del Sequero, con un aforo de hasta 300 coches. Este aparcamiento se encuentra en la Avenida Fray Pedro de San Cecilio, conocida como Travesía del Calvario, pudiendo acceder a través de la confluencia de dicha avenida con Calle Sol.

Si no, otras opciones cercanas son la Calle Sol, la Barriada de la Paz (Avenida de Andalucía, Calle Carlos Méndez, Calle Cañalizo…), la Huerta Gorrión (Calle Huerta Tío Pipiro, Avenida de Carlos Cano, Huerta el Conde…) o la zona del C.E.I.P. La Alunada (Calle Algarrobo, Calle Nogal, Calle Fresno, Calle Alunada…). Todas estas opciones se encuentran a unos 10 minutos del recorrido oficial de la procesión triunfal.