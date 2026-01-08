La Diputación de Sevilla recibe a la hermandad de San Bernardo en un acto institucional

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido al nuevo hermano mayor de la Hermandad de San Bernardo, José García, acompañado de otros miembros de su junta de gobierno, un encuentro en el que ambas entidades han reafirmado sus estrechos lazos de vecindad, historia y colaboración. “La Diputación y la Hermandad de San Bernardo comparten barrio, comparten historia y comparten un propósito: servir a Sevilla y a su gente”, ha señalado el presidente.

Javier Fernández ha reconocido a la Hermandad por sus programas de ayuda, que “complementan la acción de las instituciones públicas”, así como su compromiso con la conservación del patrimonio, en referencia a la iniciativa de restaurar el retablo de ‘El juicio final’, ubicado en la Parroquia de San Bernardo. En este sentido, ha recordado que la Diputación también respalda y apoya la conservación del patrimonio que define la identidad de Sevilla, a través de la colaboración con la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro.

La cofradía de San Bernardo es la única que discurre por el entorno del edificio de la Diputación de Sevilla cada Miércoles Santo, debido a su situación próxima al puente de los bomberos (calle Demetrio de los Ríos), tanto a la ida como a la vuelta.