Fernando Pérez medita a los pies del Cristo de la Providencia en el corazón de Los Servitas

Un acto cargado de profundidad y de belleza que acerca, cada año, una de las imágenes más sobrecogedoras de la Semana Santa. La Capilla de los Siete Dolores acogió en la noche de este pasado sábado la tradicional Meditación al Santísimo Cristo de la Providencia, que sirve como espacio de reflexión edificante en torno a esta imagen de Montes de Oca, como antesala de su besapiés. Este año, la declamación del texto recayó en el cofrade y periodista Fernando Pérez, vinculado a las cofradías y a su profesión desde hace más de treinta años, y habiendo protagonizado diversos pregones en Cádiz y su provincia.

El gaditano dedicó unas sentidas y hondas palabras al titular cristífero de la cofradía servita, demostrando una vez más el amplio dominio de la temática cofradiera hispalense. El acto vino acompañado de una posterior cena de hermandad, donde tanto hermanos como personalidades invitadas disfrutaron de un tiempo de convivencia departiendo sobre hermandades y analizando la Meditación pronunciada. Durante toda la jornada del domingo, la imagen permaneció en solemne besapiés, cita obligada de cada primeros de febrero por el antiguo compás de San Marcos.