El Grupo Hesperia organiza su tradicional tertulia sobre Semana Santa

El Grupo Hesperia celebró en la tarde de este pasado jueves su tradicional Tertulia de Semana Santa, una cita que se consolida como uno de los encuentros imprescindibles del calendario previo a la Semana Santa, reuniendo a representantes institucionales, responsables de hermandades, artistas y figuras destacadas del ámbito cofrade sevillano.

La tertulia contó con la participación de diferentes personalidades, comenzando por el Teniente de Alcalde y delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo, quien aportó la visión institucional sobre la coordinación y el desarrollo de las Fiestas Mayores. Junto a él participó el hermano mayor de laEsperanza de Triana, Sergio Sopeña, quienes profundizaron en el papel esencial de las hermandades en la preservación de la tradición y en la organización de las estaciones de penitencia.

Fotografía de familia tras el acto de tertulia

El Capitán de los Armaos de la Macarena ofreció su perspectiva sobre esta histórica formación que constituye uno de los grandes símbolos identitarios de la Semana Santa sevillana, mientras que Alejandro Ollero, capataz, compartió la responsabilidad y el arte que implica guiar un paso por las calles de la ciudad. También participó Manuel Lobo, ex Hermano Mayor de San Gonzalo, aportando su experiencia y conocimiento desde la trayectoria al frente de una corporación señera. El ámbito de la comunicación y la palabra estuvo representado por el periodista José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa 2026, y por Mario Niebla del Toro, periodista de la revista de sociedad Escaparate, quien ejerció como moderador de la tertulia, conduciendo el diálogo entre los participantes y dinamizando el debate.

La dimensión artística ocupó igualmente un lugar destacado con la presencia del pintor Antonio Casamitjana, cartelista de la Semana Santa 2026, que explicó el proceso creativo y simbólico detrás de la obra anunciadora. Asimismo, Francisco Javier Hernández, vestidor de la Esperanza de Triana, puso en valor el minucioso trabajo estético que realza la imagen de las dolorosas, mientras que Francisco Carreras “Paquili”, bordador y presidente de la asociación gremial de Arte Sacro, destacó la importancia del tejido artesanal en la conservación del patrimonio cofrade.

La música procesional también tuvo su espacio con la intervención de Jorge Valera Ledo, presidente de la Agrupación Musical El Carmen de Salteras, quien abordó la evolución y el papel de las formaciones musicales en el acompañamiento de los titulares. Antonio Santiago, capataz general de la Macarena, acudió para aportar su profundo entendimiento de la historia y rituales de la Hermandad de la Macarena. Como broche de oro, la velada contó con la actuación de Alex Ortiz, saetero y cantante.

En un ambiente distendido y con la tradición presente en cada detalle, los asistentes disfrutaron de una merienda típica con torrijas artesanas y posterior plato de pescaíto. Un encuentro donde cultura, devoción y convivencia se dieron la mano, reafirmando el compromiso de Hesperia Sevilla con la ciudad y sus tradiciones.

