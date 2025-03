Historia del Arte y cofradías, en el segundo capítulo de 'El Palermasso'

Romanov explica los orígenes de las cofradías en la particular taberna

En este segundo episodio de la décima temporada de El Palermasso, Antonio Garrido y sus amigos reciben en la taberna a Jesús Romanov, profesor de Historia y Geografía, habitual tertuliano en medios de comunicación y gran conocedor del mundo cofrade. Con su característico entusiasmo, nos sumerge en una apasionada charla sobre los orígenes de las Hermandades, con especial atención a la época fernandina. Los cuatro amigos de El Palermasso escuchan atentamente su clase magistral, repleta de anécdotas y detalles históricos.

Sin embargo, tras un buen rato de exposición y con un tono cada vez más folclórico, Romanov se detiene… ¡Porque no recuerda por qué había ido a la Tertulia! Cuando finalmente lo recuerda, hace su petición, pero para sorpresa de todos, no es lo que esperaban,,. Este es el colmo para sus oyentes, que, agotados de tanta historia, deciden marcharse. Pero Romanov, incansable, sigue hablando sobre el arte en nuestras Hermandades, demostrando que su pasión por la historia no tiene fin.

El Palermasso es una serie de sketches de humor cofrade lanzada en Redes Sociales en la Cuaresma de 2016. Ideada y protagonizada por Antonio Garrido que junto a su cuadrilla han repasado temas de actualidad de la Semana Santa y sus cofradías desde el respeto de unos cofrades que aman sus tradiciones.

Puede ver el capítulo al completo pinchando en este enlace.