Málaga acogerá un Congreso Internacional sobre el legado de la gran procesión de Roma

La ciudad de Málaga acogerá el próximo mes de marzo el Congreso Internacional La Gran Procesión: El legado del Jubileo de las Cofradías, un encuentro que reunirá a autoridades eclesiásticas, responsables de cofradías europeas y expertos para analizar el desarrollo y el impacto de la Gran Procesión celebrada en Roma durante el Jubileo de la Iglesia 2025. Dirigido por Paloma Saborido, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga y coordinadora nacional de la Gran Procesión, cuenta con el respaldo y apoyo institucional de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Fundación Cajasol y la Fundación Unicaja.

“Celebrar este congreso en Málaga permite culminar un proyecto ilusionante que comenzó a principios de 2023. Acercaremos a la sociedad andaluza la dimensión histórica de la Gran Procesión, con sus protagonistas, reconociendo así la importancia de las cofradías como una de las asociaciones más importantes de la Iglesia. Pretendemos que este encuentro sirva para generar un espacio de encuentro entre quienes vivieron el Jubileo de las Cofradías, comprender su significado y analizar el legado que ofrece a las cofradías en distintos países de Europa”, ha manifestado Paloma Saborido.

El congreso se inaugurará el miércoles 18 de marzo con la conferencia de Monseñor Rino Fisichella, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización y Coordinador del Jubileo Ordinario 2025, quien abordará “El Jubileo de las Cofradías”, aportando un marco institucional y vaticano al encuentro. Le seguirá la conferencia de Agostino Miozzo, consultor del Commissario Straordinario di Governo para el Jubileo de la Iglesia Católica 2025, titulada “La ciudad de Roma como sede de la Gran Procesión”. Esta ponencia ofrecerá una visión desde la organización de Roma sobre el recorrido oficial de la Gran Procesión y los servicios de acogida y asistencia implementados durante el Jubileo.

La programación prevista para la tarde se abrirá con la mesa redonda “La Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías”, que reunirá a los hermanos mayores de todas las cofradías y agrupaciones que participaron en la procesión, entre ellos José Luis Aldea (el Cachorro) o el del Nazareno de León o la Addolorata de Enna. Durante este encuentro se abordarán, entre otros aspectos, la experiencia vivida, la coordinación internacional del proyecto y el legado que deja este acontecimiento en la historia reciente del movimiento cofrade. Como actividades paralelas, durante la primera jornada se presentará el libro oficial “La Gran Procesión. El camino hacia el Jubileo de las Cofradías”, y el jueves 19 de marzo, a las 20:00 horas, el Cine Albéniz acogerá el estreno del documental “Andalucía en Roma”, presentado por el comunicador y productor Manu Sánchez.