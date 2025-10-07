Martín Clemens: "León XIV es un papa cristificado, habla de Jesucristo con pasión"

Sin duda, un reencuentro más que especial que refuerza lazos de amistad y, además, nos acerca aún más la figura del máximo representante de la Iglesia católica. Don Eduardo Martín Clemens, párroco de Santa Cruz, y el cardenal Prevost, hoy papa León XIV, volvieron a reencontrarse este pasado fin de semana en el Vaticano. Ambos mantienen una estrecha vinculación de amistad, que se remonta hace ya más de treinta años cuando coincidieron de misioneros en Trujillo (Perú). Prevost, como ya se anunció, visitó incluso la Semana Santa de Sevilla hasta en tres ocasiones, en 2002, 2007 y 2010, en la jornada del Viernes Santo.

En declaraciones a 'Diario de Sevilla', Clemens relata su breve pero profundo encuentro con el hoy papa de Roma. "Mi impresión ha sido muy emotiva, de recuerdo y memorial, cuando de misioneros los dos pateábamos las sierras de Perú. Ha sido como un memorial, hacía mucho que no nos veíamos pero no habíamos perdido el contacto, incluso cuando lo nombraron obispo de Chiclayo", señala.

"Transmite la entereza de un hombre de Dios y de profunda fe, que no dejará contento a los nostálgicos, pero tiene un esqueleto tan firme que podemos estar tranquilos de que es un papa que está cristificado. Habla de Jesucristo con una paisón inmensa, y guarda especial respeto para con las tradiciones. Además, tiene gran sensibilidad con el pobre, pero gran misericordia con todos", insiste el párroco de Santa Cruz. "Por su carácter -ya era así antes- es un poco tímido. Me recuerda a la figura de Pío XII, de Pablo VI, no rígidos, pero sí comunicativos y cercanos. Guardan las distancias, pero no la indiferencia ni la separación. Es producto de su timidez y de no tener sonrisa forzada para salir en la fotografía", insiste.

El reto europeo

Habla don Eduardo acerca de la homilía que León XIV pronunció en San Pedro este pasado domingo, acerca de los retos que figuran en occidente y, especialmente, en nuestro continente. "Insistió en cómo Europa se tiene que replantear su manera de evangelizar. Y no solo a partir de misiones, que también es importante, pero ahondar en lugares donde Jesucristo es desconocido, donde se ha oxidado la fe. Hoy día Europa tiene que ser tierra de misión, pero no en lugares donde hay honores, todo lo contrario, sino donde está más coronado de espinas", señala.