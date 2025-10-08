Así es la nueva saya bordada para la Virgen del Rosario de San Pablo
La pieza ha sido confeccionada por dos hermanas con diseño de José Ramón Paleteiro
También se han presentado dos pañuelos para el ajuar de la dolorosa
La Esperanza de Triana, más cerca de los fieles para el triduo en San Pío X
Una jornada marcada en rojo en el calendario de todo un barrio y que ha contado con novedades este año. La hermandad de San Pablo ha celebrado, este pasado martes, la solemne función en honor a Nuestra Señora del Rosario Doloroso, como cada 7 de octubre. Durante el transcurso de la misma, se han presentado y bendecido una saya y dos pañuelos que complementarán el ajuar de la dolorosa de Duarte.
La saya en cuestión ha sido realizada y donada por María del Rocío Medina y Mercedes del Corral, hermanas de la corporación. Ha sido bordada sobre tisú de plata, con hilo de oro y flores de seda, bajo diseño de José Ramón Paleteiro, con la supervisión del profesor y devoto Raúl Rebollo. Por su parte, uno de los pañuelos, también donado por las mismas hermanas, está realizado en punto Duquesa y fechado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuenta con motivos florales y fungiformes en todo su contorno, con el detalle de cuatro pequeños óvalos realizados a la aguja. El otro pañuelo ha sido donado por un grupo de hermanos y realizado en encaje con la técnica de Honiton perteneciente a finales del siglo XIX.
La corporación continúa celebrando esta semana los cultos a su titular mariana. Este próximo sábado, tras la eucaristía de las 18:30, se realizará el rosario vespertino por las calles del barrio, con el siguiente itinerario: Avenida Pedro Romero, Antonio de Lara, Plaza Amanecer, Elisa Ruiz Romero, Mary Martín, Macedonia, Avenida de las Villas de Cuba, Antioquía, José Val de Omar y Virgen del Rosario. Además, durante las jornadas del sábado y domingo, solemne besamanos, siendo el sábado solo de tarde.
También te puede interesar
Lo último