Así es la nueva saya bordada para la Virgen del Rosario de San Pablo

Una jornada marcada en rojo en el calendario de todo un barrio y que ha contado con novedades este año. La hermandad de San Pablo ha celebrado, este pasado martes, la solemne función en honor a Nuestra Señora del Rosario Doloroso, como cada 7 de octubre. Durante el transcurso de la misma, se han presentado y bendecido una saya y dos pañuelos que complementarán el ajuar de la dolorosa de Duarte.

La nueva saya para la dolorosa de San Pablo / Tomás Quifes

La saya en cuestión ha sido realizada y donada por María del Rocío Medina y Mercedes del Corral, hermanas de la corporación. Ha sido bordada sobre tisú de plata, con hilo de oro y flores de seda, bajo diseño de José Ramón Paleteiro, con la supervisión del profesor y devoto Raúl Rebollo. Por su parte, uno de los pañuelos, también donado por las mismas hermanas, está realizado en punto Duquesa y fechado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuenta con motivos florales y fungiformes en todo su contorno, con el detalle de cuatro pequeños óvalos realizados a la aguja. El otro pañuelo ha sido donado por un grupo de hermanos y realizado en encaje con la técnica de Honiton perteneciente a finales del siglo XIX.

La corporación continúa celebrando esta semana los cultos a su titular mariana. Este próximo sábado, tras la eucaristía de las 18:30, se realizará el rosario vespertino por las calles del barrio, con el siguiente itinerario: Avenida Pedro Romero, Antonio de Lara, Plaza Amanecer, Elisa Ruiz Romero, Mary Martín, Macedonia, Avenida de las Villas de Cuba, Antioquía, José Val de Omar y Virgen del Rosario. Además, durante las jornadas del sábado y domingo, solemne besamanos, siendo el sábado solo de tarde.