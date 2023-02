El órdago de una segunda Madrugada y la gran crisis de 2015

Crear una segunda madrugada. Esa fue la idea con la que llegó a fantasear el antiguo hermano mayor de la Macarena, Manuel García, al sentirse señalado por los problemas de horarios e itinerarios de la Madrugada. Esta reflexión que el veterano macareno hizo en una entrevista publicada en este periódico, se tornó verosímil cuando el presidente del Consejo, que en el año 2015 era Carlos Bourrellier, abrió la puerta a su organización harto de los problemas recurrentes de la noche.

Que la Semana Santa de Sevilla es una de las celebraciones más complejas de organizar no se le escapa a nadie. Y que la Madrugada del Viernes Santo se lleva la palma, tampoco. La noche más hermosa, también la más frágil, en la que salen las grandes devociones de la ciudad, vive encajonada en apenas seis horas –el tiempo que transcurre desde la Santa Cruz en Jerusalén al paso de palio de Virgen de las Angustias–. Un tiempo demasiado pequeño para un número de nazarenos que ha crecido de manera importante en los últimos lustros. A ello hay que añadir las complejidad de unos recorridos con cruces imposibles y metros escasos.

Vivía la Madrugada una de sus crisis habituales, en la que año tras año se anunciaba que esta vez sí sería la de la definitiva reorganización. Que habría una solución definitiva quisieran las hermandades o no. Al menos, eso se repetía una y otra vez desde el Consejo. Pero las líneas rojas eran insalvables. Corría el año 2015. El Consejo había presentado como solución el llamado Plan Nieto, diseñado por Manuel Nieto Pérez, delegado de la Madrugada y vicepresidente de la institución.

Aquella propuesta situaba a las tres hermandades de ruán abriendo la nómina con la peculiaridad de que el Calvario iría antes del Gran Poder. Por supuesto, contó con el rechazo frontal de la cofradía de San Lorenzo, puesto que aumentaba, como este año, el rodeo por el Arenal, además de tener que ir durante la mayor parte del itinerario tras la de la Magdalena. En aquellas duras y desagradables negociaciones las relaciones entre las hermandades se tensaron más de lo deseable. Hasta el punto de que el hermano mayor de la Macarena amenazó con irse a una nueva madrugada sólo para su hermandad.

García realizó estas declaraciones al sentirse que se señalaba directamente a su hermandad como causante de buena parte de los problemas. El propio hermano mayor ya lo había advertido en una entrevista publicada en este periódico al ser cuestionado por qué solución le daría a la noche: "Voy a dar una opinión personal de Manolo García que no está consultada ni a la junta ni en el cabildo de hermanos. Si se ponen todos muy pesados y le echan la culpa a la Macarena saldríamos en la madrugada del Jueves Santo nosotros solos. Pediríamos permiso a la Catedral y al arzobispo. Repito que es una opinión personal que no está consultada, pero si nosotros somos los que estorbamos en la Madrugada vamos a buscar otra madrugada para nosotros. Yo creo que después de haber ido a la Cartuja no nos debe dar miedo de nada".

El entonces hermano mayor, que había sido responsable de Seguridad en el Ayuntamiento, era consciente de estas declaraciones, a título particular o no, iban a desencadenar todo un terremoto en el universo cofradiero. Como así fue.

La frustrante imposibilidad de llegar a un acuerdo llevó al presidente del Consejo a identificar esta segunda Madrugada como una posible solución. Así lo dijo Bourrellier en un desayuno informativo durante la cuaresma de 2015. Después del fallido intento por cambiar itinerarios y tiempos de paso de esta jornada para la próxima Semana Santa, el presidente del Consejo garantizaba que "si la Macarena necesita otra Madrugada, que la pida". Afirmación que realizó sin ningún tipo de sorna ni ironía. "Manuel García lo planteó hace dos años y el Consejo no se lo tomó a broma. Este hermano mayor fue delegado municipal de Seguridad y sabe bien de lo que habla. No da puntada sin hilo", incidió Bourrellier, quien explicó dicha propuesta dentro de un sistema "que no se sostiene y puede morir de éxito".

El Gran Poder por la calle Cuna

Cuando parecía que la Madrugada de 2015 sería igual que la del año anterior, se produjo un giro importante en los acontecimientos. La credibilidad del Consejo estaba en juego -el anterior delegado había dimitido- y había que hacer algo. La sorpresa fue que se accedió a que el Gran Poder regresará por Francos y Cuna tras casi 50 años por el Postigo y el Arenal. Se apostaba por un plan para dos años que devolvía el primer año a la cofradía de San Lorenzo a su recorrido natural que separaba a la Macarena por Puente y Pellón tras salir de Francos.

Aquella idea generaba un macrocortejo de más de siete mil personas formado por las hermandades del Silencio, el Gran Poder y la Macarena. Rápidamente se encendieron las alarmas en la corporación de la Macarena. Su hábil hermano mayor supeditó la firma de este acuerdo a que el Ayuntamiento garantizara la seguridad. Algo que era muy complicado que se hiciera. Como él bien sabía. La Macarena incluso advirtió de una posible reedición de la famosa pescadilla de 1966. En el punto de mira estaban los cruces del Silencio con la Macarena en Trajano y el de Plaza de la Encarnación entre los Gitanos y la Macarena.

El Cabildo de Toma de Horas aprobó los nuevos horarios e itinerarios para la Madrugada y días después el Ayuntamiento dio marcha atrás por cuestiones evidentes de seguridad. Cuando el Cecop y la Policía se sentaron a analizar los cronogramas de cada hermandad, se dieron cuenta de que los tiempos no cuadraban. El Silencio ponía su cruz de guía en el cruce de la calle Trajano con San Miguel a las 04:14, y la Macarena no terminaba de pasar por este punto hasta las 04:35. De seguir adelante con el plan, habría un parón de al menos 21 minutos, con la agravante añadido de que la Macarena no podría acelerar mucho más su paso porque delante tendría al Gran Poder. Es decir, había un riesgo más que evidente de que se reeditara la pescadilla que colapsó la Madrugada en 1966 y obligó a reformar la jornada al año siguiente.

El Miércoles de Ceniza es el próximo día 22. El Cabildo de Toma de Horas se celebrará el 19 de marzo. La junta local de seguridad será unos días antes de la Semana Santa. Todavía hay mucha tela que cortar y muchas páginas que escribir sobre la próxima Madrugada. Así lo dice la historia.