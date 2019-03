La pregonera de la Semana Santa de Sevilla 2019, Charo Padilla, recibe a las autoridades

"Escribir el Pregón ha sido como una terapia personal. Un reencuentro con mi yo más íntimo". La flamante pregonera de la Semana Santa, Charo Padilla, colaboradora de Diario de Sevilla, está muy satisfecha con el texto que ha cocinado para anunciar, el próximo 7 de abril, la Semana Santa.

Con el Pregón recién salido del horno, la periodista, primera mujer que protagonizará este acto en más de 80 años, ha recibido este jueves a las autoridades en una cita en la que se comparten confidencias, se reparten consejos, y en la que ha intercambiado minutos de animadas tertulia con el arzobispo, monseñor Asenjo; el alcalde, Juan Espadas; o el presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez.

"El Pregón lo he sacado del horno, lo he pinchado y está perfectamente cuajado". Una vez terminado el texto, ahora llega el momento de ensayarlo para ajustar los tiempos y limar las imperfecciones. Padilla, que el principio afirmaba sentirse un poco temerosa por la faena que le tocaba acometer, se ha mostardo muy satisfecha con el resultado: "Estoy muy contenta. El Pregón ha ido saliendo poco a poco. Me ha reconfortado mucho y también he llorado mucho. Creo que el Pregón me ha dado más de lo que yo podré devolverle a la ciudad. Ha sido algo muy personal. Lo empecé a escribir en un momento de tristeza y me ayudaba a sentirme bien".

La pregonera también ha confesado algunos detalles. Su marido, el músico Manuel Marvizón, ha realizado una versión especial de Madre Hiniesta para que suene ese día en el Teatro de la Maestranza. "Es muy, muy bonita". El vestido, los zapatos y la portada del libro saldrá también de manos femeninas. "El dibujo del libro es una sorpresa hecho por alguien muy especial".

El arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, ha acudido a la recepción después de estar convaleciente durante un mes debido a una operación. El prelado, que se sigue recuperando satisfactoriamente, ha podido llevarse el Pregón en un soporte digital: "Estoy seguro que el Pregón va a gustar. Me alegré mucho cuando la designaron. Yo también la animé para que aceptara. Es una buena cristiana, buena persona y buena profesional. Seguro que es un Pregón hermoso".

Por su parte, el alcalde, Juan Espadas, ha celebrado que el Pregón fuera pronunciado por una mujer tras 80 años: "Era una noticia muy esperada y que se tenía que producir ya. Yo me alegro mucho por ella porque también nos une una relación especial".

Amigos como el periodista Carlos Herrera, también pregonero de la Semana Santa; el portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, el abogado y exhermano mayor del Baratillo, Joaquín Moeckel; el exportavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco; el subdirector y el director de Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín y José Antonio Carrizosa, han arropado a Charo Padilla en esta noche tan especial junto a su marido, Manuel Marvizón; y sus hijos Sofía y Manuel.