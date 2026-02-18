El Rocío de la Macarena reúne la moda flamenca en su tradicional Desfile Benéfico

El Hotel Alfonso XIII ha servido como singular escenario para la celebración del Desfile Benéfico que organiza la hermandad del Rocío de la Macarena, un evento donde identidad, tradición y cultura se unen para potenciar la expresión de la moda flamenca en su vertiente artística.

La tarde comenzó con el sonido del tamboril de Sergio Velasco, que abrió paso a una pasarela en la que música y diseño caminaron de la mano. La conducción del acto estuvo en manos de Lucía Hoyos y Julio Muñoz (Rancio Sevillano), marcando el ritmo de la tarde. Sobre la pasarela desfilaron las colecciones de 2026 de destacados diseñadores, entre ellos, Tomar Artesanía & Tomar Alta Costura, Ángeles Isa, Sinlunaritos, Susana Zamora o José Martín, con variedad de temáticas, desde Frida Kahlo hasta las esencias más puras del Rocío. También estuvieron presentes firmas como Vidal Carballo, Yolanda Moda Flamenca, Koralti, Marta Arroyo, Moda Flamenca Sonia Martín, o Trinidad Mas Lobo & La Morena, que cerraron el acto.

Algunas de las firmas más destacadas estuvieron presentes en el acto / Rocío Aguado

A lo largo de los desfiles también pusieron voz y alma Romero Pantoja, Joaqui Ruiz, Davinia Jaén, Vero Monge, Carrasquilla, Agustín Henke y el Coro de la Hermandad del Rocío de la Macarena. El hermano mayor, Mario Niebla del Toro, subió al escenario para agradecer la implicación de diseñadores, artistas, colaboradores y asistentes, subrayando el carácter solidario del encuentro.

El desfile contó con la colaboración de Verde Oliva, Sonlive Group, Encarna Moreno, Doble Erre Modelos y el regidor Manuel Cecilio Portillo, así como del propio Hotel Alfonso XIII. También hicieron posible esta edición firmas como LICO Cosmetics, BRN, Scalpers, Trinidad Mas Lobo, Lamorena Complementos, Marqués de Cáceres, Álvaro Moreno, Bodegas Acontia y Aceites Santa María de la Ratera. La velada concluyó con el tradicional sorteo y la actuación final del Coro de la Hermandad del Rocío de la Macarena.