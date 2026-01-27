Saiz Meneses inaugura la Cátedra 'Arzobispo Juan del Río Martín' en el Paraninfo

El Paraninfo de la Universidad de Sevilla acoge este próximo miércoles, 28 de enero, a las 12:00 del mediodía, la inauguración de la Cátedra 'Arzobispo Juan del Río Martín', una nueva iniciativa académica que nace en el ámbito de la Universidad como espacio permanente de reflexión y diálogo entre la fe, la cultura y el pensamiento contemporáneo. Dicha inauguración correrá a cargo del arzobispo de Sevilla, monseñor don José Ángel Saiz, con una conferencia titulada La búsqueda de la verdad en Santo Tomás de Aquino. Razón, fe y vida académica.

Los objetivos principales de esta Cátedra, cuya constitución formal se produjo el pasado mes de junio, son el frecer un espacio de reflexión permanente en el seno de la Universidad de Sevilla sobre el Diálogo Cultura y Fe y su aportación a la configuración y comprensión del mundo actual y reflexionar sobre los temas fundamentales que configuran la existencia humana, desde una perspectiva interdisciplinar y en diálogo entre diversos saberes científicos.

Cartel de la conferencia inaugura de esta Cátedra

Además, en cuanto a sus objetivos específicos, destaca la puesta en marcha de un Ciclo de Evangelización por el Arte a través de la visita a templos y espacios con contenido religioso; premios al TFG, TFM, Tesis Doctoral o estudios e investigaciones relevantes en materia de Diálogo, Cultura y Fe; colaboración con otras instituciones o personas del ámbito académico o cualquier iniciativa que, aportando su experiencia, mejoren las actividades de esta Cátedra; el desarrollo de actividades que favorezcan el diálogo Cultura-Fe entre los miembros de la comunidad universitaria; estudiar de manera interdisciplinar sobre las hermanades y religiosidad popular como fenómeno religioso, cultural e indentitario de la sociedad de Sevilla y, en general, de Andalucía; y contribuir a la promoción y desarrollo social de los estudiantes de la Universidad de Sevilla a través de diversos cauces

La catedra se firmó el 24 de junio en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y por ahora colaboran 17 entidades: Fundación Persan, Fundación “la Caixa”, Hermandad de la Macarena, Hermandad del Gran Poder, Hermandad de los Estudiantes, Hermandad de la Paz, Hermandad del Amor, Hermandad de Santa Genoveva, Hermandad del Cristo de los Alabarderos (Madrid), Hermandad de Jesús Nazareno (Jerez), Hermandad de Soberano Poder (Jerez), Hermandad de las Viñas (Jerez), Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Ayamonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Pilas, Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Macarena y Radio Popular (COPE).

La Cátedra lleva el nombre del recordado arzobispo don Juan del Río, arzobispo castrense y primer director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, fallecido hace un lustro.