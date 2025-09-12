Salida extraordinaria de la Sangre de Gerena: horarios, itinerarios y datos de interés

Días de gozo para los cruceros de Gerena. La hermandad de la Vera Cruz ha dado a conocer todos los datos de cara a la apertura del año de la coronación canónica de la Virgen de la Sangre, prevista para septiembre de 2026. En este sentido, la titular mariana saldrá en procesión extraordinaria este próximo sábado para recibir la Medalla de la Villa de Gerena, y lo hará de una manera singular: en el paso de palio de cuatro varales, recuperado para los cultos de la Festividad de la Natividad y la citada procesión.

La Virgen, vestida magistralmente por Antonio Sanabria, porta la saya de espolín con motivos florales en sedas (siglo XVIII) y su antiguo manto de salida, bordado sobre terciopelo verde, manto que tradicionalmente porta la Virgen en sus cultos de septiembre. Luce su conjunto dieciochesco de gloria, realizado en plata de ley, compuesto por ráfaga, medialuna, cetro y corona, con decoraciones en rocalla. La hermandad ha querido así recuperar fielmente las andas decimonónicas que usaba antaño.

En cuanto a la relación de cultos y actos, este mismo viernes 12 de septiembre la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana ofrecerá un bando anunciador por las calles del pueblo, desde la Plaza Fernández Velasco a partir de las 21:00 de la noche, para posteriormente interpretar un concierto de marchas procesionales. Ya el día 13 tendrá lugar la procesión extraordinaria con el siguiente itinerario, desde la iglesia de San Benito: Salida (19:30), Cristo de la Vera Cruz, La Plaza, Plaza de la Constitución, Ayuntamiento (20:15 e imposicíon de medalla), calle la Iglesia, Iglesia parroquial, Iglesia, Capilla de la Soledad, Capataz José Manuel Mora, Ramón y Cajal, Plaza de la Constitución, Cristo de la Vera Cruz, Callejilla de los Canarios, Blas Infante, La Lonja, Pintor Pablo Picasso, Alcalde Manuel Vega Tabares, Hermanos Machado, Cristo de la Vera Cruz, iglesia de San Benito y entrada (01:00). Acompañará la Banda Municipal de Gerena.

En paralelo a este acontecimiento, ya en la jornada del día 14 de septiembre, a las 19:30 tendrá lugar una veneración extraordinaria, con besapiés y besamanos al Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de la Sangre respectivamente. A las 21:00, función solemne de apertura del año de la coronación canónica de la imagen titular mariana.