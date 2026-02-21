Sevilla pura, cabeza de Fuerteventura

El teniente Joaquín Moeckel (Sevilla, 1966) estaba muy concentrado en un despacho del cuartel de Puerto del Rosario, Fuerteventura, preparando las notas para una conferencia sobre Cultura de Defensa que le había encargado el coronel Zaragoza en julio de 2025. De pronto, llegan a sus oídos unos sones que le son muy familiares. Los compases de la marcha Caridad del Guadalquivir, compuesta por Paco Lola, marcha que la Hermandad del Baratillo estrenó siendo hermano mayor Joaquín Moeckel.

La marcha la interpretaba la banda de Guerra del Regimiento Soria 9. En 2026 se cumplen 150 años de la llegada a Sevilla de esta unidad militar y 30 de su salida a su nuevo destino en Fuerteventura en 1996, donde Primo de Rivera mandó desterrado a Unamuno. Llegan a la sede que ocupó la Legión, trasladada a Viator (Almería). Una permuta coherente si tenemos en cuenta que el Soria 9 es conocido como la pequeña Legión. También como el Regimiento de la Sangre, ganado a pulso tras la batalla de Rocroi de 1643.

Menos en Waterloo, Galípoli y las guerras púnicas, el Soria 9 ha estado en casi todas las batallas que han configurado el mapa actual de Europa, amén de sus aventuras americanas y africanas. Es un cuerpo que crea en 1509 Fernando el Católico como fuerza expedicionaria al Reino de Nápoles para defender sus derechos dinásticos de las Dos Sicilias y el Ducado de Milán. Su primer nombrefue el de tercio de Zamudio en tributo a Cristóbal de Zamudio, primer oficial al mando.

En el Museo del Prado

El Soria 9 está en el Museo del Prado. Con su nombre de Tercio Viejo de Nápoles participó en la Batalla de Mühlberg de 1547 que inmortaliza Tiziano con Carlos V a caballo; ya como Tercio Departamental de Brabante participará en la rendición de Breda (1625) que Velázquez llevó a su cuadro Las lanzas. El Soria 9 participó en hecho tan singulares como la batalla de San Quintín, el motín de Aranjuez, los Cien Mil Hijos de San Luis y las tres Guerras Carlistas.

Al término de la tercera guerra Carlista, el Soria 9 aparece en su nuevo destino de Sevilla. Llegan en ferrocarril desde Pamplona el 6 de abril de 1876. El mismo año de la Constitución de la Restauración que un par de meses dejará de ser la más longeva de la historia de España. El Regimiento que en 1741 recibe por primera vez el nombre de Soria 9 trae su banda de música. Su primera aparición en la Semana Santa de Sevilla fue el Jueves Santo de ese año, 13 de abril de 1876, detrás de la Quinta Angustia.

Al teniente Moeckel le llenó de emoción oír una música tan unida a su hermandad. El sonido era francamente mejorable. Habló con el director de la banda y le preguntó qué instrumentos necesitaban. Fundamentalmente dos, un trombón y un bombardino. En Canarias fue imposible y el abogado y teniente, reciclado al Ejército como reservista 42 años después, hizo gestiones en Sevilla, buscó los instrumentos y hasta el piloto de avión que los llevaría a su destino.

Banda del Soria 9, julio de 2025. Corralejo (Fuerteventura). Moeckel, tercero por la izquierda / Redacción Sevilla

Sin el Soria 9 no se puede entender la Semana Santa de Sevilla. Llegó a Sevilla un año después de que naciera Antonio Machado, que hizo el camino a la inversa para encontrar en Soria el amor de Leonor, los paisajes para su poesía y sus alumnos de Francés. En Sevilla, esta banda y su Regimiento tienen dos embajadas emocionales: la Asociación de Veteranos del Soria 9 y sus herederos musicales, la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre que dirige el comandante Manuel Bernal Nieto. El jueves dirigió un Concierto de Cuaresma en el Teatro de Capitanía con un repertorio de marchas del pionero de la música procesional, José Font Miramón, y cuatro de los directores que ha tenido la mítica banda de música: Manuel López Farfán (1919-1929), Pedro Gámez Laserna (1957-1967), Pedro Morales Muñoz (1967-1983) y Abel Moreno (1984-1996).

Por parte paterna, los Moeckel son del Baratillo, de la que también fue hermano mayor su padre, Otto Moeckel. Por parte materna, de los Estudiantes. Joaquín ha sabido mucho después que un hermano de esta cofradía, su abuelo materno Joaquín Gil Salas, abogado, al que le unen el nombre y el oficio, estuvo combatiendo en la guerra de África entre 1921 y 1925 con el Soria 9. El mismo regimiento al que destinaron a Otto Moeckel, eximido de obligaciones castrenses por hijo de viuda. A las dos hermandades de la familia, el Baratillo y los Estudiantes, la rama que vino de Sajonia y la que llegó desde Sanlúcar de Barrameda, las acompañaba el Soria 9. Como para no buscar un trombón y un bombardino hasta en el último confín.

El concierto

Quinta Angustia, Pasan los campanilleros, La Estrella Sublime, Pasa la Virgen Macarena, Virgen de la Paz, La Madrugá. Con este repertorio, sus herederos actualizan la vigencia musical de una banda de guerra para misiones de paz. En Mali, en Afganistán, pero también en el volcán Cumbre Vieja de La Palma o en la Dana de Valencia.

El concierto de Capitanía lo organizó la Cátedra General Castaños y en realidad detrás de cada partitura había una lección de historia impartida por el director de la Unidad de Música. Lo presentó el coronel Delgado, hijo de un militar soriano, uno de los muchos vinculados a este Regimiento que se llamó de Nápoles de Brabante, de Soria y hasta de Extremadura.

La deconstrucción de 'La Madrugá'

Pasan los campanilleros se estrena en Sierpes el 13 de abril de 1924. López Farfán cogió el ritmo en Castilleja. La Estrella Sublime suscitó controversias entre cofrades de la Hiniesta, destinataria de la marcha, y de la Estrella. En 1937 llega a Sevilla el cardenal Segura y hace tabla rasa de todas esas músicas, no sólo de los bailes agarraos. Hasta el Miserere de Eslava lo suprime. El comandante deconstruyó la marcha La Madrugá de Abel Moreno partiendo la naranja de la noche en gajos de tiempo y azahar ubicando cada titular: Silencio, Gran Poder, Calvario, las dos Esperanzas, Gitanos y el epílogo a los costaleros.

En su cartilla militar, con fecha 12 de diciembre de 1983, la única pregunta que le hacen es "¿sabe leer?. La conserva con la petición de su madre: “Nunca olvides las tres Avemarías al acostarte”. Hizo el campamento en Cerro Muriano y el cuartel en Carros de Combate del Soria 9. Cuatro décadas después llegó al Negociado de Protocolo del Cuartel General de la Fuerza Terrestre.