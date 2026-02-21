Cuaresma en Sevilla (I): la coronación de la Piedad de la Mortaja y otros temas
El pájaro morado
La corporación del Viernes Santo inicia los trámites para coronar a la Virgen y al Señor Descendido
Análisis en el seno de las hermandades por el cajón de obras de la Encarnación para Semana Santa
Los abonados de la carrera oficial dejan este año un 40% menos de sillas al Consejo
Como cada semana, repasamos en El pájaro morado las noticias más destacadas en clave cofradiera. En este primer sábado de Cuaresma, tras un viernes pleno de actos y cultos y con una atmósfera perfecta, analizamos la propuesta de apertura de expediente para la coronación canónica de la Piedad de la Mortaja, una noticia que no ha dejado indiferente a nadie. Asimismo nos detenemos por ejemplo en los cambios de itinerario del Cristo de Burgos, La Paz y los Panaderos, el cambio de capataces en el Santo Ángel, o la reapertura de la Capilla Real de la Catedral, con las miras focalizadas en esas obras de la Encarnación que comprometerán más de un recorrido la próxima Semana Santa.