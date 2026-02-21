Como cada semana, repasamos en El pájaro morado las noticias más destacadas en clave cofradiera. En este primer sábado de Cuaresma, tras un viernes pleno de actos y cultos y con una atmósfera perfecta, analizamos la propuesta de apertura de expediente para la coronación canónica de la Piedad de la Mortaja, una noticia que no ha dejado indiferente a nadie. Asimismo nos detenemos por ejemplo en los cambios de itinerario del Cristo de Burgos, La Paz y los Panaderos, el cambio de capataces en el Santo Ángel, o la reapertura de la Capilla Real de la Catedral, con las miras focalizadas en esas obras de la Encarnación que comprometerán más de un recorrido la próxima Semana Santa.