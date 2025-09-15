Más de 13.000 estudiantes comienzan las clases en la UPO

Más de trece mil estudiantes de grado y máster han comenzado este lunes las clases en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), dando inicio al curso 2025-2026.

Según ha informado la institución en una nota, la universidad oferta este nuevo curso un total de 41 grados y dobles grados con 2.254 plazas de nuevo ingreso y 43 titulaciones oficiales de postgrado con 1.337 plazas. Los estudios se repartirán entre seis facultades, la Escuela Politécnica Superior y el Centro de Estudios de Postgrado.

El primer semestre para los estudios de grado en la UPO finalizará el 19 de diciembre y el período de éxamenes de esta convocatoria estará comprendido entre el 7 y el 23 de enero de 2026.

El segundo semestre comenzará el 26 de enero y finalizará el 15 de mayo.