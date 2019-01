Los 18 perros abandonados irán de momento con varias protectoras

La Plataforma por un Zoosanitario Digno, que agrupa a 100 entidades, y el partido Pacma han logrado hoy pasadas las tres de la tarde un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla por el que los 18 perros potencialmente peligrosos, que fueron abandonados en un parque de la ciudad y llevados luego a las instalaciones del zoosanitario municipal, podrán ser acogidos por protectoras animales "en depósito" durante 10 días, como establece la ley.

El acuerdo ha sido alcanzado con el director general de Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Sánchez, dependiente del área de Bienestar Social, y supone que los animales podrán ser trasladados durante 10 días a protectoras que cumplan los requisitos. Y sólo una vez que transcurra este plazo los perros podrán darse en adopción, un proceso en el que deben colaborar con el Ayuntamiento, ya que los adoptantes deben tener licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Según ha explicado a este periódico Manuel López, de la Federación de Defensa Animal (Fadea) que es a su vez portavoz de la Plataforma por un zoosanitario digno, serán de 8 a 10 protectoras las que se repartirán el cuidado de estos perros, y deben tener licencia para perros peligrosos y haber firmado un convenio con el Ayuntamiento.

López lamentó que este caso de abandono se ha denunciado al Seprona provincial porque parece que el autor procedía de fuera de la capital sevillana. Y lamenta que "la mayor parte de los perros cojean" al haber sido arrojados desde lo alto de las vallas del parque.

La plaforma señala que estos animales no suponen un peligro porque son todos cachorros.

La plataforma señala que "estos perros no se pueden quedar en el zoosanitario municipal porque el estado de estas instalaciones no es bueno y no es un buen sitio para ellos", ya que se incumple la ley de 2003 en muchos casos, como atestiguan esta plataforma y la plataforma ciudadana por la dignidad de los animales del zoosanitario de Sevilla.

El zoosanitario de Sevilla no cuenta con atención ambulatoria mayor donde sean atendidos los animales enfermos, tampoco tiene zona de cuarentena donde estén los animales enfermos para no mezclarse con los sanos y tampoco se autoriza la entrada de voluntarios que atiendan a los animales. El gobierno local se ha comprometido a mejorar los fallos con los presupuestos de 2019.

El fallecimiento reciente de una perrita que no recibió asistencia adecuada es otro episodio negro del zoosanitario.

Denuncia ante Fiscalía

La plataforma ciudadana por la dignidad de los animales del zoosanitario de Sevilla, que está desligada de la otra plataforma, ha anunciado que está preparando una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra el zoosanitario de Sevilla que presentará en pocos meses, según Manuel Álamos, que es a su vez miembro de la Asociación de Abogados Defensores de los Animales.

El Ayuntamiento de Sevilla asegura, sin embargo, que el zoosanitario cumple con la ley.