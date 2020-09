Adepa da 20 días a la Junta para que les presente el proyecto de las Atarazanas completo

La asociación conservacionista Adepa se ha descargado este jueves de cualquier responsabilidad en el nuevo retraso del proyecto de las Atarazanas. Su presidente, Joaquín Egea, ha revelado que la Junta de Andalucía se ha comprometido, en una reunión mantenida el 27 de agosto, a presentarles el proyecto completo y su coste el 30 de septiembre. Adepa ha asegurado, además, que el proyecto estaba cerrado y acordado desde 2017 en los 10,8 millones que suponen la aportación de La Caixa, entidad concesionaria, y han aseverado que desconocen a qué se debe el incremento que ha elevado el presupuesto total del proyecto de Guillermo Vázquez Consuegra a 13.150.000 euros.

Los miembros de Adepa, Joaquín Egea, José María Cabeza y Fernando Díaz del Olmo, han insistido en que su única motivación es la recuperación para la ciudad de su catedral civil, un edificio que prácticamente no tiene parangón en el mundo y que conserva en sus subsuelo las huellas de más de ocho siglos, por lo que su valor arqueológico es incalculable. Se han mostrado sorprendidos por las declaraciones de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, en las que decía que era imposible acometer el proyecto tal y como estaba planteado con las exigencias de Adepa con los diez millones de euros previstos. Los miembros de Adepa han resaltado que en el acuerdo a tres firmado en diciembre de 2017, se fijó la cantidad de 10,8 millones y que el proyecto, por tanto, debía ajustarse a ese importe en el que ya estaban recogidos sus peticiones.

La aportación de esta cantidad por parte de la Caixa, que siempre ha mantenido su compromiso, se vio materializada en un acuerdo firmado por la entidad bancaria y la Junta (Adepa quedó al margen) en marzo de 2019, aunque se advertía que el presupuesto total se había elevado a 13,1 millones. En ese mismo documento, las partes se comprometían a que la cantidad final se acercaría lo máximo posible a los 10,8 millones y que, de no ser posible, se dejaría de ejecutar, de común acuerdo, alguna de la partidas previstas. Entre ellas, se ponen como ejemplo la instalación de mobiliario o la tienda. Como otras soluciones para ajustar el presupuesto, se establecían las opciones de estudiar que la fundación Cajasol pudiera hacerse cargo de una parte del presupuesto en una segunda fase de concesión; o la búsqueda de cualquier otro tipo de financiación.

Por ello, Adepa se ha mostrado ahora sorprendida por la nueva incertidumbre que han generado las declaraciones de la consejera. "Nosotros no exigimos nada. Sólo pedimos que se cumpla el compromiso firmado y que no se pierdan los 10,8 millones para la Atarazanas y Sevilla. No vamos a hacer nada hasta el 30 de septiembre. Esperamos que cumplan escrupulosamente con nosotros. ", ha aseverado Egea.

Los conservacionistas han insistido en que en marzo de 2019, cuando se firma el acuerdo para la concesión y ejecución del nuevo proyecto, ya estaba aprobada la excavación de las dos naves y la muralla almohade, por lo que no se les puede achacar a ellos ahora un problema de presupuesto. "Los arquitectos tienen que ceñirse al presupuesto que se les da. Son ellos los que tienen que aclararse con las desviaciones. Vamos a quitar partidas para dejarlo en los 10,8 millones".

El arquitecto técnico José María Cabeza, conservador durante muchos años del Real Alcázar y responsable de las restauraciones de importantes monumentos sevillanos como la muralla almohade, ha añadido que el anterior proyecto, presentado en 2015, no llegaba a un presupuesto de diez millones. "Entonces se buscaba hacer de las Atarazanas un gran contenedor cultural. No se respetaba el edificio. Para nosotros la clave es precisamente el edificio por su gran valor".

En este sentido, Cabeza leyó un párrafo extraído de la memoria del proyecto que destacaba como objetivo fundamental de la intervención "el conocimiento exhaustivo de la edificación medieval", lo que engloba la excavación de las naves hasta sus cotas originales: "El documento recoge lo que pedíamos, por lo que no entendemos que se diga ahora que 10,8 millones no son suficientes para cumplir con Adepa. Nosotros no debemos entrar en temas económicos. Sólo nos preocupa el patrimonio y las Atarazanas. Nos duele quedar como obstruccionistas".

En cualquier caso, desde Adepa esperan que la Junta cumpla su palabra y que les entreguen el proyecto y el presupuesto cerrado antes de final de mes para que se puedan licitar y comenzar las obras, aunque son conscientes de que no estarán terminadas para 2022, cuando se cumplen V siglos del regreso de la expedición que protagonizó la primera vuelta al mundo.