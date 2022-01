"Me gustaría traer a Sevilla a Angela Merkel"

-¿Caben más hoteles, más viviendas turísticas, se ha tocado techo con los veladores?

-Caben más hoteles de 4 y 5 estrellas, la dimensión de las viviendas turísticas es suficiente y los veladores tendrán que reducirse ocupado cuando volvamos a la normalidad, el agua tendrá que volver a su cauce, ahora se ha permitido ocupar más espacio público por la pandemia y la situación.

-Sevilla ha llegado de nuevo tarde a la defensa de su patrimonio urbano y paisajístico en la Avenida de la Palmera, ¿será el último desmán?

-El PGOU permitía un plus de edificabilidad para determinados equipamientos, gracias a esa previsión se han podido hacer sobre todo clínicas y equipamientos sanitarios de las que disfrutan muchos sevillanos. Entendiendo que ya había habido un desarrollo importante de ese equipamiento, hemos paralizado ese artículo y suspendido las licencias. Lo que vamos a hacer, como se hizo en Nervión, es un catálogo de la Avenida de la Palmera. Puede que en algunos casos se haya llegado tarde. A veces es un tema de arquitectura, porque permiso tienen, se autoriza por la comisión.

-El Plan Respira se comienza a implantar en unos meses, ¿le gustaría llevarlo a más zonas?

-No nos bebamos la botella de vino de golpe, vamos al centro y Triana que es lo que ha tenido un proceso de participación y debate y luego durante el próximo mandato se podrá pensar en otras zonas.

-¿Tiene solución la mafia del taxi en el aeropuerto?

-Esta semna ha habido un acuerdo entre el director del Aeropuerto y los taxistas.

-¿El Vacie estará erradicado antes de las elecciones?

-En el Vacie estamos haciendo un trabajo muy poco publicitado pero eficaz. Voy a intentar que en este año y medio esté prácticamente eliminado.

-¿Tiene la fórmula para frenar la sangría de la pérdida de población?

-Hacer más vivienda. Nos hemos llevado en los cuatro años del PP no se hicieron viviendas, sin querer dar un palo político. La ecuación es matemática. Hay otorgadas por desbloqueos y la revitalización de Emvisesa, 15.000 viviendas.

-¿Es el momento de recuperar la tele local?

-No, en este mandato no.

-¿Y de privatizar alguna de las empresas municipales?

-No me lo planteo ahora.

-La Semana Santa y la Feria, ¿necesitan retoques?

-Están bien como están.

-Usted trajo ya a Obama a Sevilla, pero su antecesor dijo en campaña electoral que quería traer al Papa. ¿Está pensando en alguien?

-Me gustaría traer para conocer su experiencia política a Angela Merkel. Propició en Europa el austericidio, tuvo una política muy cicatera con los países del sur de Europa, pero me gustaría conocer a alguien que te puede contar la experiencia de la reunificación alemana, de gobernar con su competidor político y porque me parece una mujer que siempre tiene el mismo semblante.