El Ayuntamiento de Sevilla aclara que las relaciones con la red mundial líder de viajes de lujo "no se han roto"

Los nuevos responsables de turismo del Ayuntamiento de Sevilla han criticado este lunes la "nefasta gestión" del anterior equipo de Gobierno y, además de denunciar que se han encontrado con que el PSOE dejó una deuda de 14,3 millones de euros en los últimos cinco años en Contursa (Congreso y Turismo de Sevilla), han asegurado que "no se han roto" las relaciones con Virtuoso, la comunidad de agentes de viaje independientes especializados en segmento de lujo más importante de todo el planeta, a pesar de renunciar a acoger uno de sus principales eventos anuales.

Juan Bueno, responsable del Área de Turismo, y Ángela Moreno, delegada del ramo, han explicado por qué el Ayuntamiento tomó esa decisión. Han revelado que el gerente de Contursa contrató a una "freelance", es decir, una persona ajena al propio Consistorio, para intermediar con esa red de turismo de lujo, a pesar de que entre el personal municipal hay dos técnicos encargados precisamente de hablar con Virtuoso. Esa profesional independiente mandó a finales de julio dos correos electrónicos al Consistorio en los que daba un plazo de "dos días" para confirmar si seguían optando a ese evento. "No era una convención, sino un fan trip", ha especificado Moreno. En otras palabras, un viaje con el que Virtuoso premia a 80 agentes para que conozcan uno de los destinos premium asociados a la red. Sevilla lo es desde el verano de 2022. El ultimátum instaba a "contestarle a ella, no a Virtuoso", ha matizado la delegada.

"Teniendo profesionales en Contursa dedicados a las relaciones con Virtuoso, no entendemos cómo se utiliza a personal externo"

"Teniendo profesionales de la talla de los que contamos en Contursa, no entendemos cómo se utiliza a personal externo para tales efectos. Hay dos profesionales en Turismo dedicados a tal fin y que tienen las relaciones con Virtuoso, por lo tanto no hace falta personal externo alguno ni son necesarios esos gastos", ha lamentado Moreno.

Además de dar ese plazo de 48 ahoras, la agente también pidió 14.000 euros por la elaboración de un vídeo promocional que el departamento de comunicación del Ayuntamiento "valoró en menos de 2.000 euros". El Área de Turismo preguntó entonces a los dos técnicos de Contursa que llevan la relación con Virtuoso y le contestaron que uno de ellos iba a viajar precisamente a Las Vegas para asistir a la Travel Week que organiza anualmente la red. Este técnico llegó ayer de la ciudad estadounidense.

"Vistas todas estas extrañezas, nuestros técnicos decidieron contestar a esta señora que ante el poco tiempo que nos daban y el poco tiempo desde nuestra llegada, veían conveniente dejar la organización de este evento para una futura edición y que se esperaría a la llegada del técnico de Contursa que estaría en la convención de Virtuoso", ha referido Moreno.

"No significa que demos la espalda al turismo de eventos. Es una medida accidental, pero no hemos roto relaciones con Virtuoso. Un técnico de Contursa llegó ayer a Las Vegas y ha mantenido múltiples reuniones", ha añadido la delegada. "El Ayuntamiento está abierto a que Sevilla sea sede de cualquier evento, pero no a cualquier precio. Queremos atraer eventos que repercutan en beneficio de la ciudad", ha apostillado.