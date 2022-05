Caída del ficus en la Encarnación: los expertos avisan de las causas que debilitaron las raíces

La Plataforma Salva tus árboles Sevilla ha señalado, sobre el desplome del ficus centenario de la Encarnación, que el parterre elevado que se construyó alrededor de este árbol ha debilitado las raíces del árbol hasta provocar su pudrición y caída. "La elevación de los parterres con la reforma de la plaza para la obra de las setas debilitó su sistema radicular, generando nuevas raíces en el tronco y con el agua de estos días, unido a que seguramente no han parado de regar, se ha debilitado también el terreno de anclaje", explica un experto de esta entidad a este periódico.

"Al problema de resubir los parterres con un árbol adulto, se suma en este caso, además, el agravante del riego por goteo para mantener la flora asociada", explica el experto, quien relata que en Málaga, junto al Ayuntamiento, otro ficus estuvo a punto de caer y han reformado el sistema de riego para reducir el agua que estaba haciendo que el suelo no opusiera resistencia al vuelco.

El experto apunta que no sabe si el ejemplar tenía una inclinación previa que pudiera indicar la afección que tenían las raíces, y recuerda que el Ayuntamiento de Sevilla gastó una partida económica en analizar el estado de todos los ficus de la ciudad, cuando el de San Jacinto empezó a sufrir la caída de ramas. Ese análisis se adjudicó a Tecnigral, por lo que entiende que "o no se miró bien el ficus o no se hizo a nivel de suelo".

El Ayuntamiento ha respondido sobre este punto, en su cuenta de twitter, que en las inspecciones que se hicieron era complicado detectar la situación en que se encontraba el ficus en la zona del suelo. "La situación no se había detectado, pese a las inspecciones periódicas que se hacen a los grandes ficus situados en el Casco Histórico. Las incidencias en el subsuelo son más complicadas de detectar que en tronco y ramas, que en este caso estaban en buenas condiciones".

Salva tus árboles Sevilla recuerda que esta plaza tenía 4 ficus, que han ido cayendo sin ser repuestos, y espera que se reponga este ejemplar y el tercer parterre que está vacío.