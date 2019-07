Cáncer de piel: el mito del déficit de vitamina D y la exposición solar sin protección

La Vitamina D está de moda. A pesar de vivir en uno de los rincones del planeta con un mayor índice de insolación (2800 horas de sol al año), el 40% de los españoles menores de 65 años presenta hipotaminosis D, es decir, déficit de este nutriente. Esto ha disparado el número de estudios sobre su comportamiento, consumo y absorción, que se ve favorecida por la exposición solar sin protección.

"Muchas investigaciones apuntan a que previene enfermedades como el cáncer de piel, sin embargo, trabajos más serios no lo demuestran", explica el doctor David Moreno, responsable del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena. El facultativo alerta a los más perezosos con las cremas solares de que "nada sustituye al fotoprotector tópico" para evitar las lesiones cutáneas.

"La exposición solar saludable es la mejor manera de no arriesgarse a contraer un cáncer de piel", explica Moreno. "Esto no significa no exponerse o taparse al salir a la calle, sino no ir a la playa a churruscarse. Hay que evitar a toda costa la quemadura solar, porque es la causa principal del desarrollo de tumores en la piel", añade.

El 10% de los pacientes del área de Dermatología del Macarena ha sido diagnosticado de algún tipo de cáncer de piel. El más frecuente es el carcinoma de células basales, con una prevalencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes; seguido del carcinoma de células escamosas (40 por 100.000) y el melanoma (9-10 cada 100.000 habitantes), el más peligroso.

Las personas más propensas a padecer tumores en la piel son de edad media-avanzada, con una historia de exposición solar crónica que, generalmente por su vida laboral (trabajadores del campo o el mar), han recibido muchas horas de sol diaria; o personas con un fototipo de piel muy claro que, normalmente, ha tomado el sol sin protección. Este perfil de paciente se califica como "No melanoma", porque no se queman, por lo que tienden a padecer carcinomas de células basales o escamosas. "El 95% tiene curación y su supervivencia no está comprometida", aclara el dermatólogo.

A los pacientes que han sufrido quemaduras solares, a consecuencia de una exposición solar intermitente por la práctica ocasional de actividades al aire libre con una protección inadecuada -sobre todo durante la infancia o juventud- se los conoce como "Melanoma", pues se asocian con el padecimiento del tipo de cáncer de piel del mismo nombre. Su porcentaje de cura es inferior: un 80% se restablece y el 20% restante desarrolla metástasis.

"El tratamiento inicial y curativo para el cáncer de piel es siempre la extirpación quirúrgica del tumor", asegura el doctor Moreno. "Sólo en casos de melanomas metastásicos habría que aplicar tratamientos complementarios de inmunoterapia o terapias diana", desarrolladas para atacar específicamente a ciertas moléculas que expresan los tumores.

Alerta ante manchas sospechosas

"Lo positivo de la piel es que se ve", arguye el dermatólogo. "Si notamos la presencia de manchas que crecen o cambian progresivamente, y con más razón si sangran o se ulceran, hay que acudir inmediatamente a médico de cabecera", recomienda.

Una vez en el centro de Atención Primaria se activaría el Sistema de Teledermatología, con el que funciona desde hace más de 15 años el Hospital Macarena y que logra que una sospecha de tumor en la piel pueda resolverse en el mismo centro de salud o derivarse, inmediatamente, a un especialista. Es un avance notable ya que "el diagnóstico y tratamiento precoz" es esencial en la cura de este cáncer.

El protocolo que se activa consiste en enviar una imagen de calidad de la lesión a la unidad de cáncer, los especialistas la estudian y, en un máximo de 72 horas, el paciente recibe un diagnóstico.

En caso de estar ante un melanoma, la operación se efectuaría de urgencia. "No pasarían más de cinco días antes de la intervención", asevera Moreno.

La prevención, clave

Proteger la piel del sol es primordial. Según el doctor David Moreno, "siempre hay que ponerse protector solar y aplicárselo bien. Nada sustituye la fotoprotección tópica, ya sea en crema, spray o en aceite en seco, es válido cualquiera que tenga SFP con etiquetado oficial por encima de 30 o 40". "Es importante renovarlo cada hora u hora y media, sobre todo, si se está practicando alguna actividad que favorece su desprendimiento".

Moreno, retomando la cuestión de la vitamina D, rechaza de plano que recurrir a la ingesta de suplementos vitamínicos ayude con la prevención de los tumores de piel. "No está demostrado, por eso no la incluimos en nuestras recomendaciones".

La labor de concienciación es muy importante, aún más en verano."Hay que recordar que los niños de ahora, el segmento más vulnerable, deben aprender a protegerse porque la piel tiene memoria y los problemas cutáneos actuales seguirán viéndose durante muchos años si no se toman medidas ya", concluye.