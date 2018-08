La Cartuja: Zona hostil

Dos incendios, varias reyertas con heridos, un atraco a mano armada y carreras ilegales todos los miércoles. Este es el parte de incidencias de la isla de la Cartuja durante este verano. La zona de Sevilla que hace veintiséis años maravilló al mundo no sólo presenta un avanzado estado de deterioro en algunas de sus calles y, sobre todo, de sus jardines, sino que además se ha convertido en escenario habitual de las noticias de sucesos. La última ocurrió a primera hora de la mañana de ayer, cuando se declaró un incendio en la discoteca Plaza Europa, en la avenida de los Descubrimientos.

El fuego se originó a las siete de la mañana en la pista de esta terraza de verano, que no es la primera vez que aparece relacionada con algún incidente desagradable. Ni siquiera es la primera vez que sufre un incendio. La discoteca no estaba llena a la hora en la que alguien dio la voz de alarma. Cuando llegaron los Bomberos ya estaba todo el público fuera. No hubo ningún herido ni intoxicado. Los Bomberos extinguieron el fuego y el local quedó cerrado.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar el origen del incendio. No se descarta ninguna hipótesis. Tampoco la de que el fuego pudiera haber sido provocado. Unos testigos aseguraron haber visto a unas personas corriendo, pero no pudieron identificarlas. La Policía está ahora revisando las cámaras de seguridad del local para tratar de esclarecer qué paso. Mientras tanto, un equipo de la Policía Científica hizo ayer una inspección ocular de la discoteca para tratar de determinar cuál fue el origen del fuego.

Esta misma sala sufrió un incendio provocado a principios de junio, en un suceso que se investigó como un intento de robo mediante el método del alunizaje. Un grupo de personas quemó un coche en la puerta del establecimiento. Sería el vehículo con el que habían intentado robar en la discoteca, empotrándolo contra la puerta. El líder de la banda de aluniceros a la que se relacionó con este episodio ya protagonizó antes un altercado en esta misma discoteca, donde llegó a esgrimir una escopeta.

No han sido éstos los únicos incidentes ocurridos en el Plaza Europa este verano. Precisamente ayer, la Policía Nacional informó de la detención de un joven ecuatoriano que hirió con el cristal de una botella rota a dos dominicanos a la salida de este local. Ocurrió a las seis y media de la mañana del 17 de agosto, y sin que apenas mediara discusión. El detenido tiene 27 años y su identidad responde a las iniciales C. G. A. H. Se le imputa un delito de lesiones. Los dos heridos tuvieron que ser atendidos en el lugar de los hechos y trasladados después al Hospital Virgen del Rocío. Uno de ellos sufrió un corte importante en el brazo y el otro lesiones en la nariz.

La investigación de este suceso se inició cuando una patrulla que se encontraba próxima a la discoteca fue requerida debido a un tumulto en una zona colindante. A la llegada de los agentes, los testigos manifestaron que momentos antes unos jóvenes, sin que mediara provocación alguna por su parte, habían sufrido una agresión con botellas de cristal por parte de un grupo de personas de origen latinoamericano que huyeron a la carrera.

Tras asistir a los jóvenes y requerir la asistencia de los servicios sanitarios, los heridos, debido a la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados al servicio de urgencias del Hospital Virgen del Rocío, donde quedaron ingresados, ya que uno de ellos tuvo que ser intervenido de una operación de reconstrucción de nariz y el otro había quedado inconsciente con diversas heridas en el rostro y una herida abierta en el brazo de aproximadamente 20 centímetros de longitud.

Las posteriores diligencias de investigación y toma de declaración a los testigos permitieron la identificación de los presuntos autores de los hechos, por lo que se puso en marcha un dispositivo para su localización y detención. Esta medida dio sus frutos cuando los agentes localizaron en las inmediaciones de su domicilio a uno de los autores materiales de la agresión, que contaba con antecedentes policiales. El joven fue detenido y puesto a disposición del juez, que decretó su ingreso en prisión. La investigación de este suceso la lleva el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Triana.

Días antes, hubo otra pelea en Plaza Europa en las que se vio inmerso un boxeador de origen ruso, que se enfrentó a un clan de las Tres Mil Viviendas. Otro episodio que la Policía Nacional está investigando en la Cartuja fue el atraco a mano armada de la discoteca Palenque, ubicada a escasos metros de Plaza Europa, en la avenida de Marie Curie. Sucedió el 13 de agosto, a las dos menos veinte de la mañana. Dos individuos llegaron a bordo de un ciclomotor y amenazaron a los empleados con una pistola. Los atracadores exigían en todo momento que se les entregara una caja fuerte. Finalmente, se marcharon sin lograr su propósito.

Esta terraza, Palenque, publicó ayer en su cuenta de Facebook un mensaje de apoyo a la discoteca Plaza Europa. "Tras los hechos acontecidos esta pasada madrugada en Plaza Europa, solidaridad y máxima disposición para cualquier ayuda a nuestros compañeros y amigos #plazaeuropa #nuestroapoyo", reza el mensaje publicado por este local en las redes sociales. La Policía mantiene abierta la investigación del atraco con arma de fuego, sin que por el momento se haya detenido a ninguna persona implicada en el mismo.

A todos estos episodios de incendios, reyertas y atracos hay que añadir el problema de las carreras ilegales, que se celebran en la isla de la Cartuja desde hace años. El lugar habitual para estas competiciones suele ser las inmediaciones de la Escuela Superior de Ingenieros, donde cada miércoles por la noche se dan cita decenas de personas para asistir a un despliegue de carreras, trompos, derrapes y demás maniobras ilegales, que muchas veces son grabadas en vídeo y colgadas en internet.

Uno de los miércoles de principios de agosto acudieron a este evento clandestino varios coches sustraídos. Detrás de ellos había varias bandas de aluniceros que asistieron a las carreras ilegales y después pasaron la noche robando. De la Cartuja se dirigieron al Factory del aeropuerto, donde robaron en una tienda, luego lo intentaron en el Worten del centro comercial Aire Sur, y terminaron robando en una tienda de Vodafone de Huelva. A raíz de esto, la Policía Local ha intensificado los controles sobre las carreras ilegales. Disolvió otro evento el miércoles de la semana pasada y el domingo abortó otro en las inmediaciones del apeadero de Renfe en la isla de la Cartuja, una zona de Sevilla que hace tiempo dejó de ser tranquila.